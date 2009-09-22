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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Чита
Черноморец - Чита: обзор матча 22 сентября 2009
Черноморец
22.09.2009, вторник, 18:00
Россия. Первый дивизион, 32 тур
3 : 0
Завершен
Чита
3'
Д. Горбушин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Чита
Вторая желтая
М. Ванев
Замена
️️️️
Г. Гармашов
Замена
️️️️
Д. Горбушин
Замена
️️️️
И. Лесков
Замена
️️️️
А. Каркаев
Замена
️️️️
М. Дзахмишев
Замена
️️️️
Ш. Бурзиев
Желтая карточка
Ш. Бурзиев
Желтая карточка
М. Ванев
Желтая карточка
А. Каркаев
Желтая карточка
И. Лесков
Желтая карточка
С. Голяткин
ГОЛ! 1:0!
Д. Горбушин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
3
Евгений Корнилов
ЦЗ
30
Алексей Пучков
ЦЗ
3
Мурат Емкужев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
11
Марат Дзахмишев
ЛП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
0
Виталий Ланько
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Чита
1
Евгений Городов
ВР
32
Александр Бодялов
ВР
2
Иван Лесков
ЦЗ
7
Михаил Ванев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
0
Максим Крейсман
ЦП
91
Георгий Гармашов
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
0
Георге Богю
ЦФ
3-4-1-2
16
Агапов
3
Корнилов
30
Пучков
3
Емкужев
11
Дзахмишев
0
Бурзиев
9
Горбушин
14
Каркаев
3
Голяткин
26
Архипов
0
Ланько
4-4-1
1
Городов
8
Смольников
7
Ванев
3
Аликин
2
Лесков
91
Гармашов
8
Щеглов
9
Нагибин
0
Крейсман
0
Богю
Остались в запасе
Черноморец
Чита
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Статистика матча Черноморец - Чита
4
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Информация о матче
Стадион:
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