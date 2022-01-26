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Расписание матчей
Кубок Африки
Мали - Экваториальная Гвинея
Мали - Экваториальная Гвинея: обзор матча 26 января 2022
Мали
26.01.2022, среда, 22:00
Кубок африканских наций, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Экваториальная Гвинея
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мали - Экваториальная Гвинея
Замена
А. Дьен
️️️️
А. Айдара
108'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
И. Коне
84'
Желтая карточка
М. Думбия
78'
74'
Желтая карточка
Ф. Бикоро
Замена
А. Траоре
️️️️
И. Биссума
70'
Замена
М. Дженепо
️️️️
А. Траоре
70'
63'
Замена
Я. Буйла
️️️️
Х. Миранда
63'
Замена
Э. Нсуе
️️️️
Д. Ханца
43'
Желтая карточка
П. Ганет
32'
Желтая карточка
Х. Миранда
23'
Желтая карточка
И. Сальвадор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мали
1
Ибрахим Мункоро
ВР
0
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Кики Куяте
ЦЗ
17
Фалайе Сако
ПЗ
2
Хамари Траоре
ПЗ
10
Мусса Думбия
ЛВ
12
Мохамед Камара
ОП
10
Ив Биссума
ЦП
4
Амаду Айдара
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
18
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Магассуба
Экваториальная Гвинея
1
Хесус Овоно
ВР
11
Базилио Ндонг
ЛЗ
16
Сауль Коко
ЦЗ
15
Карлос Акапо
ПЗ
21
Эстебан Ороско
ПЗ
17
Хосете Миранда
ЛВ
4
Федерико Бикоро
ЦП
7
Хосе Мачин
ЦП
22
Пабло Ганет
ЦП
6
Ибан Сальвадор
ЦФ
9
Дориан Ханца
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Мали
16
Джиджи Диарра
ВР
99
Исмаэль Диавара
ВР
5
Шарль Траоре
ЛЗ
12
Мусса Сиссако
ЦЗ
0
Мусса Дженепо
ЛВ
8
Диадай Самассеку
ОП
11
Лассана Кулибали
ЦП
23
Алиу Дьен
ЦП
21
Адама Траоре
ЦП
10
Калифа Кулибали
ЦФ
9
Эль Билал Туре
ЦФ
17
Лассине Синайоко
ЦФ
Экваториальная Гвинея
12
Мариано Мба
ВР
23
Луис Месегер
ЛЗ
2
Луис Энрике Нсуе
ЦЗ
4
Алекс Бальбоа
ЦП
8
Янник Буйла
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
27
Педро Оба Асу
ЦФ
19
Луиш Асуэ
ЦФ
9
Оскар Сиафа
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Мункоро
0
Айдара
17
Сако
5
Куяте
2
Траоре
12
Камара
10
Биссума
4
Айдара
10
Думбия
18
Коне
14
Траоре
4-3-1-2
1
Овоно
21
Ороско
15
Акапо
16
Коко
11
Ндонг
4
Бикоро
7
Мачин
22
Ганет
17
Миранда
9
Ханца
6
Сальвадор
4
Айдара
23
Дьен
23
Дьен
4
Айдара
10
Биссума
21
Траоре
21
Траоре
10
Биссума
14
Траоре
0
Дженепо
0
Дженепо
14
Траоре
18
Коне
9
Туре
9
Туре
18
Коне
17
Миранда
8
Буйла
8
Буйла
17
Миранда
9
Ханца
10
Нсуе
10
Нсуе
9
Ханца
Остались в запасе
Мали
Экваториальная Гвинея
16
Джиджи Диарра
ВР
99
Исмаэль Диавара
ВР
5
Шарль Траоре
ЛЗ
12
Мусса Сиссако
ЦЗ
8
Диадай Самассеку
ОП
11
Лассана Кулибали
ЦП
10
Калифа Кулибали
ЦФ
17
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Магассуба
12
Мариано Мба
ВР
23
Луис Месегер
ЛЗ
2
Луис Энрике Нсуе
ЦЗ
4
Алекс Бальбоа
ЦП
27
Педро Оба Асу
ЦФ
19
Луиш Асуэ
ЦФ
9
Оскар Сиафа
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Остались в запасе
16
Джиджи Диарра
ВР
99
Исмаэль Диавара
ВР
5
Шарль Траоре
ЛЗ
12
Мусса Сиссако
ЦЗ
8
Диадай Самассеку
ОП
11
Лассана Кулибали
ЦП
10
Калифа Кулибали
ЦФ
17
Лассине Синайоко
ЦФ
Остались в запасе
12
Мариано Мба
ВР
23
Луис Месегер
ЛЗ
2
Луис Энрике Нсуе
ЦЗ
4
Алекс Бальбоа
ЦП
27
Педро Оба Асу
ЦФ
19
Луиш Асуэ
ЦФ
9
Оскар Сиафа
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Магассуба
Главный тренер
Хуан Миша
Статистика матча Мали - Экваториальная Гвинея
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Стадион:
Лимбе
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