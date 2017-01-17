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Расписание матчей
Кубок Африки
Мали - Египет
Мали - Египет: обзор матча 17 января 2017
Мали
17.01.2017, вторник, 22:00
Кубок африканских наций, группа D, 1 тур
0 : 0
Завершен
Египет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мали - Египет
90'
+1
Желтая карточка
А. Фатхи
Желтая карточка
С. Соу
88'
76'
Замена
А. Хассан
️️️️
М. Мохсен
Замена
С. Соу
️️️️
Л. Кулибали
72'
70'
Замена
Р. Собхи
️️️️
М. Салах
67'
Желтая карточка
М. Салах
Замена
И. Биссума
️️️️
С. Ятабаре
65'
25'
Замена
Э. Эль-Хадари
️️️️
А. Эль-Шенави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мали
1
Умар Сиссоко
ВР
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
2
Хамари Траоре
ПЗ
8
Якуба Силла
ЦП
11
Лассана Кулибали
ЦП
14
Самбу Ятабаре
ЦП
11
Бакари Сако
ЦП
17
Мамату Н'Диай
ПП
9
Мусса Марега
ПВ
Главный тренер
Ален Жиресс
Египет
7
Ахмед Фатхи
ВР
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
13
Мохамед Абдельшафи
ЛЗ
6
Ахмед Хегази
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Тарек Хамед
ОП
4
Омар Габер
ЦП
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Марван Мохсен
ЦФ
Мали
16
Джиджи Диарра
ВР
16
Сумбейла Диаките
ВР
15
Мохамед Конате
ЦЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
3
Юссуф Коне
ЦЗ
10
Мусса Думбия
ЛВ
17
Махамане Траоре
ОП
10
Ив Биссума
ЦП
6
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
10
Калифа Кулибали
ЦФ
7
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Египет
16
Шериф Экрами
ВР
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
20
Саад Самир
ЦЗ
12
Ахмед Довидар
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
5
Ибрахим Салах
ЦП
11
Кахраба
ЦП
14
Рамадан Собхи
ЦП
22
Амр Варда
ЦП
9
Ахмед Хассан
ЦФ
4-5-1
1
Сиссоко
4
Кулибали
13
Ваге
23
Кулибали
2
Траоре
8
Силла
11
Кулибали
14
Ятабаре
11
Сако
17
Н'Диай
9
Марега
2-1-2-3-1
7
Фатхи
6
Хегази
13
Абдельшафи
8
Хамед
4
Габер
17
Эль-Ненни
10
Салах
19
Саид
7
Трезеге
9
Мохсен
14
Ятабаре
10
Биссума
10
Биссума
14
Ятабаре
11
Кулибали
18
Соу
18
Соу
11
Кулибали
1
Эль-Шенави
1
Эль-Хадари
1
Эль-Хадари
1
Эль-Шенави
10
Салах
14
Собхи
14
Собхи
10
Салах
9
Мохсен
9
Хассан
9
Хассан
9
Мохсен
Остались в запасе
Мали
Египет
16
Джиджи Диарра
ВР
15
Мохамед Конате
ЦЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
16
Сумбейла Диаките
ВР
3
Юссуф Коне
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
6
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
10
Мусса Думбия
ЛВ
10
Калифа Кулибали
ЦФ
7
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
16
Шериф Экрами
ВР
20
Саад Самир
ЦЗ
12
Ахмед Довидар
ЦЗ
5
Ибрахим Салах
ЦП
15
Карим Хафез
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Кахраба
ЦП
22
Амр Варда
ЦП
Остались в запасе
16
Джиджи Диарра
ВР
15
Мохамед Конате
ЦЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
16
Сумбейла Диаките
ВР
3
Юссуф Коне
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
6
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
10
Мусса Думбия
ЛВ
10
Калифа Кулибали
ЦФ
7
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Остались в запасе
16
Шериф Экрами
ВР
20
Саад Самир
ЦЗ
12
Ахмед Довидар
ЦЗ
5
Ибрахим Салах
ЦП
15
Карим Хафез
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Кахраба
ЦП
22
Амр Варда
ЦП
Главный тренер
Ален Жиресс
Статистика матча Мали - Египет
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Беннетт
(Йоханнесбург)
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