Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Дрита - ФКСБ
Дрита - ФКСБ: обзор матча 14 августа 2025
Дрита
14.08.2025, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 3
Первый матч – 2 : 3
Завершен
ФКСБ
52'
В. Туша
1'
Ю. Чизотти
18'
Д. Микулеску
85'
Д. Политик
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Дрита - ФКСБ
Завершен
89'
Замена
Октавиан Попеску
️️️️➡️️
Давид Микулеску
85'
ГОЛ! 1:3!
Деннис Политик
83'
Желтая карточка
Юри Чизотти
Желтая карточка
Endrit Morina
82'
Замена
Кристал Абазай
️️️️➡️️
Liridon Balaj
78'
Замена
Endrit Morina
️️️️➡️️
Blerton Sheji
78'
Замена
Almir Ajzeraj
️️️️➡️️
Арб Манай
78'
78'
Замена
Деннис Политик
️️️️➡️️
Влад Кирикеш
77'
Замена
Михай Ликсандру
️️️️➡️️
Даниэл Бирлигеа
Замена
I. Mustafa
️️️️➡️️
Ветон Туша
73'
Красная карточка
Рон Броя
68'
60'
Замена
Дариус Олару
️️️️➡️️
Адриан Шут
Замена
Блерим Красники
️️️️➡️️
Везел Лимай
58'
Желтая карточка
Эгзон Бейтулай
56'
53'
Желтая карточка
Адриан Шут
ГОЛ! 1:2!
Ветон Туша
52'
46'
Замена
Баба Альхассан
️️️️➡️️
Малком Эджума
18'
ГОЛ! 0:2!
Давид Микулеску
Пас отдал
Даниэл Бирлигеа
1'
ГОЛ! 0:1!
Юри Чизотти
Пас отдал
Давид Микулеску
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дрита
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
26
Raddy Ovouka
ЦЗ
2
Бесник Красники
ПЗ
14
Альберт Дабикяй
ОП
4
Рон Броя
ЦП
10
Liridon Balaj
ЦП
8
Везел Лимай
ЦП
25
Ветон Туша
ЦФ
1
Faton Maloku
ЦФ
3
Blerton Sheji
ЦФ
9
Арб Манай
ЦФ
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
8
Адриан Шут
ОП
18
Малком Эджума
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
11
Давид Микулеску
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Дрита
22
Laurit Behluli
ВР
23
Endrit Morina
ЦЗ
17
Salifu Ibrahim
ЦП
18
Derrick Bonsu
ЦП
36
I. Mustafa
ЦП
77
Кристал Абазай
ПВ
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
ФКСБ
38
Лукаш Зима
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
16
Михай Ликсандру
ОП
42
Баба Альхассан
ОП
27
Дариус Олару
ЦП
22
Михай Тома
ЛВ
37
Октавиан Попеску
ЛВ
20
Деннис Политик
ЛФ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
3-1-3-4
15
Бейтулай
26
2
Красники
14
Дабикяй
4
Броя
10
8
Лимай
25
Туша
9
Манай
3
1
4-2-2-2
32
Тарновану
28
Пантя
17
Попеску
21
Кирикеш
30
Нгезана
8
Шут
18
Эджума
2
Крецу
31
Чизотти
11
Микулеску
9
Бирлигеа
3
23
23
3
25
Туша
36
36
25
Туша
10
77
Абазай
77
Абазай
10
9
Манай
7
7
9
Манай
8
Лимай
19
Красники
19
Красники
8
Лимай
9
Бирлигеа
16
Ликсандру
16
Ликсандру
9
Бирлигеа
18
Эджума
42
Альхассан
42
Альхассан
18
Эджума
8
Шут
27
Олару
27
Олару
8
Шут
11
Микулеску
37
Попеску
37
Попеску
11
Микулеску
21
Кирикеш
20
Политик
20
Политик
21
Кирикеш
Статистика матча Дрита - ФКСБ
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Информация о матче
Главный судья:
Гиорги Круашвили
Стадион:
Stadiumi Fadil Vokrri, Prishtinë
