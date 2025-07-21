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«Копенгаген» – «Дрита»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.70

21 июля 2025 10:44
Копенгаген - Дрита
22 июл. 2025, вторник 20:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
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1.70
Победа «Копенгагена» с форой (-1.5)
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22 июля на стадионе «Паркен» в Копенгагене стартует борьба за выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Местный «Копенгаген» принимает «Дриту» из Косово. Хозяева уверенно начали сезон в датской Суперлиге, сохранив серию без поражений, тогда как гости уже преодолели первый раунд отбора, но теперь им предстоит испытание куда серьeзнее.

«Копенгаген»

Датский гранд сохраняет стабильность и в этом сезоне. Команда не проигрывает на протяжении 13 матчей, уверенно действует в обороне и показывает организованную игру на всех участках поля. В последних 5 встречах «Копенгаген» пропустил всего 3 мяча и забил 8. Это говорит о сбалансированности состава и высокой игровой дисциплине. Дома датчане традиционно играют с акцентом на результат и не позволяют сопернику чувствовать себя комфортно. Тренерский штаб умело распределяет нагрузку, что позволяет игрокам демонстрировать качественный футбол даже в насыщенном графике.

«Дрита»

Представитель Косово прошeл «Дифферданж» в первом квалификационном раунде, выиграв оба матча. В атаке «Дрита» смотрится достойно – 11 голов за 5 последних игр, но при этом пропускает стабильно – в среднем по одному мячу за матч. Команда действует агрессивно, но против серьeзной обороны может столкнуться с трудностями. В гостевых играх «Дрита» показывает нестабильную игру, и выезд в Данию станет серьeзной проверкой.

Факты о командах

«Копенгаген»

  • Не проигрывает в 13 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено (5 последних игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Только 3 пропущенных мяча в 5 играх

«Дрита»

  • Победа в 3 последних матчах
  • В среднем: 2.20 забито, 1.00 пропущено (5 последних игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Копенгаген» – «Дрита»

На фоне текущей формы и уровня соперников, «Копенгаген» выглядит фаворитом. Команда лучше организована, стабильна в обороне и уверенно играет дома. «Дрита» может навязать борьбу, но вряд ли справится с высоким темпом датчан. Основной сценарий – уверенная победа хозяев с контролем игры и ограничением соперника в атаках.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Копенгагена» с форой (-1.5) – коэффициент 1.70
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.85
  • «Дрита» не забьeт – коэффициент 2.05

1.70
Победа «Копенгагена» с форой (-1.5)
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Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов Дрита Копенгаген
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