Лига Европы
ФКСБ - Дрита
ФКСБ - Дрита: обзор матча 07 августа 2025
ФКСБ
07.08.2025, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
3 : 2
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Дрита
64'
Д. Бирлигеа
72'
Д. Граовац
90+4'
Д. Бирлигеа (П)
7'
В. Туша
50'
А. Манай
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол ФКСБ - Дрита
Завершен
90'
+6
Желтая карточка
Бесник Красники
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Даниэл Бирлигеа
90'
+4
89'
Замена
Кристал Абазай
️️️️➡️️
Арб Манай
83'
Желтая карточка
Альберт Дабикяй
Замена
Баба Альхассан
️️️️➡️️
Октавиан Попеску
83'
78'
Замена
Salifu Ibrahim
️️️️➡️️
Блерим Красники
Желтая карточка
Адриан Шут
72'
72'
Желтая карточка
Faton Maloku
ГОЛ! 2:2!
Даниэль Граовац
Пас отдал
Октавиан Попеску
72'
Замена
Деннис Политик
️️️️➡️️
Юри Чизотти
68'
65'
Замена
Blerton Sheji
️️️️➡️️
Ветон Туша
ГОЛ! 1:2!
Даниэл Бирлигеа
64'
Замена
Малком Эджума
️️️️➡️️
Влад Кирикеш
57'
50'
ГОЛ! 0:2!
Арб Манай
Пас отдал
Блерим Красники
7'
ГОЛ! 0:1!
Ветон Туша
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
8
Адриан Шут
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
37
Октавиан Попеску
ЛВ
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
11
Давид Микулеску
ПВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Дрита
15
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
26
Raddy Ovouka
ЦЗ
2
Бесник Красники
ПЗ
14
Альберт Дабикяй
ОП
4
Рон Броя
ЦП
8
Везел Лимай
ЦП
19
Блерим Красники
ЦФ
9
Арб Манай
ЦФ
1
Faton Maloku
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
ФКСБ
34
Михай Удря
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
16
Михай Ликсандру
ОП
18
Малком Эджума
ОП
42
Баба Альхассан
ОП
22
Михай Тома
ЛВ
20
Деннис Политик
ЛФ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
Дрита
22
Laurit Behluli
ВР
23
Endrit Morina
ЦЗ
17
Salifu Ibrahim
ЦП
18
Derrick Bonsu
ЦП
36
I. Mustafa
ЦП
77
Кристал Абазай
ПВ
94
Leutrim Rexhepi
ЦФ
3
Blerton Sheji
ЦФ
4-1-2-3
32
Тарновану
4
Граовац
17
Попеску
21
Кирикеш
28
Пантя
8
Шут
2
Крецу
31
Чизотти
9
Бирлигеа
37
Попеску
11
Микулеску
3-1-2-5
2
Красники
26
15
Бейтулай
14
Дабикяй
4
Броя
8
Лимай
19
Красники
25
Туша
7
1
9
Манай
21
Кирикеш
18
Эджума
18
Эджума
21
Кирикеш
37
Попеску
42
Альхассан
42
Альхассан
37
Попеску
31
Чизотти
20
Политик
20
Политик
31
Чизотти
19
Красники
17
17
19
Красники
9
Манай
77
Абазай
77
Абазай
9
Манай
25
Туша
3
3
25
Туша
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча ФКСБ - Дрита
1
3
Желтые карточки
1
3
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Национальный
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
