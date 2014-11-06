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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Днепр
Карабах - Днепр: обзор матча 06 ноября 2014
Карабах
06.11.2014, четверг, 20:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
1 : 2
Завершен
Днепр
36'
Л. Джордж
15'
Н. Калинич
73'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Днепр
90'
Замена
С. Кравченко
️️️️
Р. Ротань
85'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Б. Гама
Замена
Д. Тагиев
️️️️
Н. Юсифов
77'
73'
ГОЛ! 1:2!
Н. Калинич
Пас отдал
А. Федецкий
Замена
В. Надиров
️️️️
Л. Джордж
65'
51'
Желтая карточка
Р. Ротань
49'
Желтая карточка
Д. Канкава
46'
Замена
Д. Канкава
️️️️
И. Стринич
45'
+1
Желтая карточка
Н. Калинич
Желтая карточка
Б. Гусейнов
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Л. Джордж
36'
30'
Желтая карточка
Р. Зозуля
30'
Желтая карточка
И. Стринич
15'
ГОЛ! 0:1!
Н. Калинич
Пас отдал
Р. Зозуля
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
9
Рейналдо
ЦП
41
Лерой Джордж
ЦП
7
Намир Юсифов
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
10
Муарем Муарем
ЛФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
16
Бруно Гама
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Карабах
1
Фархад Велиев
ВР
24
Адмир Тели
ЦЗ
77
Джавид Тагиев
ЦП
6
Хаджи Ахмедов
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
10
Намик Алескеров
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-1-4-1
23
Сехич
15
Гусейнов
14
Садыгов
5
Медведев
25
Аголли
2
Гараев
9
Рейналдо
7
Юсифов
20
Алмейда
41
Джордж
10
Муарем
3-2-2-1-2
71
Бойко
23
Стринич
14
Чеберячко
3
Мазух
44
Федецкий
23
Дуглас
16
Гама
29
Ротань
22
Коноплянка
10
Зозуля
9
Калинич
7
Юсифов
77
Тагиев
77
Тагиев
7
Юсифов
41
Джордж
17
Надиров
17
Надиров
41
Джордж
16
Гама
28
Шахов
28
Шахов
16
Гама
23
Стринич
23
Канкава
23
Канкава
23
Стринич
29
Ротань
14
Кравченко
14
Кравченко
29
Ротань
Остались в запасе
Карабах
Днепр
24
Адмир Тели
ЦЗ
6
Хаджи Ахмедов
ЦП
1
Фархад Велиев
ВР
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
10
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
27
Ян Лаштувка
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
21
Младен Бартулович
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
24
Адмир Тели
ЦЗ
6
Хаджи Ахмедов
ЦП
1
Фархад Велиев
ВР
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
10
Намик Алескеров
ЦФ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
21
Младен Бартулович
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Карабах - Днепр
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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