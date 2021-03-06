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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Йени Малатьяспор
Денизлиспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 06 марта 2021
Денизлиспор
06.03.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 29 тур
3 : 2
Завершен
Йени Малатьяспор
31'
H. Rodallega
44'
R. Niyaz
80'
H. Sacko
16'
С. Маллан
77'
Б. Тетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Йени Малатьяспор
Желтая карточка
Р. Муравски
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
F. Zuqui
90'
Желтая карточка
З. Явру
90'
Замена
U. Bulut
️️️️
З. Явру
84'
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
С. Маллан
Замена
O. Yilmaz
️️️️
M. Mesanovic
83'
Замена
H. Ayaroğlu
️️️️
H. Sacko
83'
Замена
В. Туша
️️️️
М. Дискеруд
83'
Желтая карточка
M. Mesanovic
81'
ГОЛ! 3:2!
H. Sacko
Пас отдал
H. Rodallega
80'
77'
ГОЛ! 2:2!
Б. Тетти
Замена
M. Bakalorz
️️️️
R. Niyaz
67'
64'
Замена
М. Фофана
️️️️
М. Эскихеллак
Желтая карточка
R. Niyaz
61'
46'
Замена
F. Zuqui
️️️️
A. Acquah
ГОЛ! 2:1!
R. Niyaz
Пас отдал
M. Mesanovic
44'
ГОЛ! 1:1!
H. Rodallega
31'
Замена
K. Aktas
️️️️
Фабиано
27'
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Маллан
Пас отдал
М. Эскихеллак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
22
Радослав Муравски
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
13
Wallace
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Денизлиспор
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
25
Ветон Туша
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
Йени Малатьяспор
7
Морике Фофана
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
67
Eray İşcan
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
3-2-5
1
Генен
42
Дискеруд
22
4
Фабиано
22
Муравски
9
22
9
11
20
76
4-2-1-3
25
Эзбир
18
Явру
29
Чебаке
15
Хадебе
15
Хафез
14
Маллан
19
19
Эскихеллак
7
30
Тетти
13
42
Дискеруд
25
Туша
25
Туша
42
Дискеруд
9
20
20
9
9
15
15
9
4
Фабиано
5
5
4
Фабиано
20
6
6
20
19
8
8
19
14
Маллан
17
17
14
Маллан
19
Эскихеллак
7
Фофана
7
Фофана
19
Эскихеллак
18
Явру
9
9
18
Явру
Остались в запасе
Денизлиспор
Йени Малатьяспор
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
67
Eray İşcan
ЦФ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
Остались в запасе
92
Bülent Cevahir
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
67
Eray İşcan
ЦФ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Денизлиспор - Йени Малатьяспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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Денизлиспор
Йени Малатьяспор
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил «Денизлиспор» и покинул зону вылета
2020.01.26 16:08
1
Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»
2020.01.08 12:38
5
Aksam: «Спартак» согласился отдать Джано в аренду «Денизлиспору»
2019.12.27 16:38
9
Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя
2019.12.23 14:30
8
Фанат «Денизлиспора» наблюдал за игрой команды с крана. Болельщику запретили посещать стадион
2018.04.29 00:52
1
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
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