Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлист - Дебрецен
Металлист - Дебрецен: обзор матча 01 декабря 2010
Металлист
01.12.2010, среда, 21:00
Лига Европы, группа I, 5 тур
2 : 1
Завершен
Дебрецен
51'
А. Боди (АГ)
87'
Д. Олейник
50'
П. Цвиткович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Дебрецен
+1
Желтая карточка
Л. Рамос
Желтая карточка
М. Обрадович
+1
ГОЛ! 2:1!
Д. Олейник
Замена
Л. Рамос
️️️️
П. Сакай
Замена
А. Воробей
️️️️
М. Девич
Замена
А. Кулибали
️️️️
П. Кабат
Желтая карточка
Эдмар
Замена
Я. Мбенгоно
️️️️
А. Боди
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Боди
ГОЛ! 0:1!
П. Цвиткович
Пас отдал
П. Кабат
Замена
В. Лысенко
️️️️
В. Бордиян
Желтая карточка
Д. Шимац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
(К)
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
8
Эдмар
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
78
Сергей Валяев
ОП
10
Клейтон Хавьер
ЦП
37
Виталий Бордиян
ПП
32
Марко Девич
ЦФ
Дебрецен
31
Миндаугас Малинаускас
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
4
Дажан Шимац
ЦЗ
24
Мирсад Миядиноски
ЦЗ
22
Чобо Бернат
(К)
ПЗ
77
Петер Цвиткович
ЛП
33
Йожеф Варга
ОП
30
Золтан Кишш
ЦП
55
Петер Сакай
АП
27
Адам Боди
ПП
11
Петер Кабат
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Металлист
75
Артур Денчук
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
2
Сани Кайта
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
Дебрецен
87
Иштван Верпец
ВР
21
Марсель Фодор
ЛЗ
28
Золтан Наги
ПЗ
7
Тибор Домби
ЦП
12
Луис Рамос
ЦП
20
Янник Мбенгоно
ЦФ
9
Адамо Кулибали
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Старцев
19
Пшеничных
26
Обрадович
18
Гуйе
3
Вильягра
78
Валяев
8
Эдмар
10
Хавьер
37
Бордиян
16
Олейник
32
Девич
4-1-3-1-1
31
Малинаускас
22
Бернат
4
Шимац
24
Миядиноски
86
Лацко
33
Варга
27
Боди
30
Кишш
77
Цвиткович
55
Сакай
11
Кабат
37
Бордиян
7
Лысенко
7
Лысенко
37
Бордиян
32
Девич
9
Воробей
9
Воробей
32
Девич
55
Сакай
12
Рамос
12
Рамос
55
Сакай
27
Боди
20
Мбенгоно
20
Мбенгоно
27
Боди
11
Кабат
9
Кулибали
9
Кулибали
11
Кабат
Остались в запасе
Металлист
Дебрецен
75
Артур Денчук
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
2
Сани Кайта
ЦП
7
Тибор Домби
ЦП
87
Иштван Верпец
ВР
21
Марсель Фодор
ЛЗ
28
Золтан Наги
ПЗ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
75
Артур Денчук
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
2
Сани Кайта
ЦП
Остались в запасе
7
Тибор Домби
ЦП
87
Иштван Верпец
ВР
21
Марсель Фодор
ЛЗ
28
Золтан Наги
ПЗ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Металлист - Дебрецен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
- : -
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Ференцварош
1 : 1
10.10.2026
Дебрецен
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
Все
Металлист
Дебрецен
«Дебрецен» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Дебрецен» – «Копенгаген»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Пюник» – «Дебрецен»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Дебютант РПЛ выкупил опорника сборной Черногории
2024.06.24 22:22
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
«Дебрецен» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Дебрецен» – «Копенгаген»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Пюник» – «Дебрецен»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Дебютант РПЛ выкупил опорника сборной Черногории
2024.06.24 22:22
«Сочи» может выкупить нового тренера за 1 миллион
2023.12.06 16:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+