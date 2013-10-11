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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Дания - Италия
Дания - Италия: обзор матча 11 октября 2013
Дания
11.10.2013, пятница, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
2 : 2
Завершен
Италия
45+1'
Н. Бендтнер
79'
Н. Бендтнер
28'
П. Освальдо
90+1'
А. Аквилани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Италия
Желтая карточка
Н. Бойлесен
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
А. Аквилани
Пас отдал
П. Освальдо
Замена
С. Макиенок
️️️️
Н. Бендтнер
84'
82'
Замена
А. Джилардино
️️️️
Р. Монтоливо
Замена
Л. Андреасен
️️️️
Н. Зимлинг
82'
Желтая карточка
Н. Бендтнер
79'
ГОЛ! 2:1!
Н. Бендтнер
Пас отдал
М. Крон-Дели
79'
77'
Замена
А. Черчи
️️️️
А. Диаманти
Желтая карточка
Н. Зимлинг
72'
68'
Замена
А. Аквилани
️️️️
К. Маркизио
Желтая карточка
А. Бьелланд
64'
Замена
Э. Ларсен
️️️️
М. Брейтуэйт
46'
ГОЛ! 1:1!
Н. Бендтнер
Пас отдал
М. Крон-Дели
45'
+1
28'
ГОЛ! 0:1!
П. Освальдо
Пас отдал
Т. Мотта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
26
Николай Бойлесен
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
7
Вилльям Квист
ЦП
21
Ники Зимлинг
ЦП
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Тиаго Мотта
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
6
Антонио Кандрева
ПП
0
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Дания
22
Йеспер Хансен
ВР
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
0
Якоб Анкерсен
ЦП
21
Эмиль Ларсен
ЦП
17
Каспер Слот
ЦП
0
Леон Андреасен
ПП
0
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
18
Симон Макиенок
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
Италия
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
14
Альберто Аквилани
ЦП
22
Джузеппе Росси
ЦФ
11
Алессио Черчи
ЦФ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
4-3-1-2
16
Андерсен
12
Бьелланд
4
Аггер
26
Бойлесен
6
Якобсен
7
Квист
21
Зимлинг
2
Крон-Дели
10
Эриксен
9
Брейтуэйт
11
Бендтнер
4-4-1-1
1
Буффон
2
Де Сильвестри
3
Кьеллини
13
Раноккия
6
Бальдзаретти
6
Кандрева
8
Маркизио
18
Монтоливо
10
Мотта
23
Диаманти
0
Освальдо
9
Брейтуэйт
21
Ларсен
21
Ларсен
9
Брейтуэйт
21
Зимлинг
0
Андреасен
0
Андреасен
21
Зимлинг
11
Бендтнер
18
Макиенок
18
Макиенок
11
Бендтнер
8
Маркизио
14
Аквилани
14
Аквилани
8
Маркизио
23
Диаманти
11
Черчи
11
Черчи
23
Диаманти
18
Монтоливо
11
Джилардино
11
Джилардино
18
Монтоливо
Остались в запасе
Дания
Италия
0
Якоб Анкерсен
ЦП
0
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
22
Йеспер Хансен
ВР
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
17
Каспер Слот
ЦП
15
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
22
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
0
Якоб Анкерсен
ЦП
0
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
22
Йеспер Хансен
ВР
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
17
Каспер Слот
ЦП
15
Виктор Фишер
ЦФ
Остались в запасе
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
22
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Дания - Италия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Паркен
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