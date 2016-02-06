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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Дачия
ЦСКА - Дачия: обзор матча 06 февраля 2016
ЦСКА
06.02.2016, суббота, 14:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Дачия
13'
Б. Натхо
36'
К. Страндберг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Дачия
74'
Замена
В. Фурдуй
️️️️
Е. Кочук
Замена
Р. Еременко
️️️️
А. Головин
46'
Замена
З. Тошич
️️️️
А. Цауня
46'
40'
Замена
В. Калезич
️️️️
С. Степанович
40'
Замена
В. Погосян
️️️️
С. Загинайлов
Замена
А. Дзагоев
️️️️
П. Вернблум
37'
ГОЛ! 2:0!
К. Страндберг
36'
ГОЛ! 1:0!
Б. Натхо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Амир Натхо
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Дачия
1
Артем Гайдукевич
ВР
21
Владимир Заставный
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
24
Абдул-Гафар Мамах
ПЗ
22
Сергей Загинайлов
ЦП
29
Максим Гавриленко
ЦП
9
Евгений Лозовый
ЦП
25
Славен Степанович
ЦФ
Главный тренер
Олег Беженарь
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
Дачия
29
Васко Калезич
ЦП
8
Валентин Фурдуй
ЦП
17
Вардан Погосян
ЦП
3-2-2-2-1
1
Помазун
5
Васин
4
Игнашевич
14
Набабкин
19
Цауня
19
Вернблум
20
Натхо
10
Натхо
10
Головин
10
Страндберг
8
Панченко
3-2-3-1
1
Гайдукевич
5
Посмак
37
Бордиян
4
Булгару
24
Мамах
10
Кочук
22
Загинайлов
29
Гавриленко
9
Лозовый
25
Степанович
10
Головин
26
Еременко
26
Еременко
10
Головин
19
Вернблум
66
Дзагоев
66
Дзагоев
19
Вернблум
19
Цауня
18
Тошич
18
Тошич
19
Цауня
25
Степанович
29
Калезич
29
Калезич
25
Степанович
10
Кочук
8
Фурдуй
8
Фурдуй
10
Кочук
22
Загинайлов
17
Погосян
17
Погосян
22
Загинайлов
Остались в запасе
ЦСКА
Дачия
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Олег Беженарь
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Олег Беженарь
Статистика матча ЦСКА - Дачия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Бельцы
0 : 0
17.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Дачия
0 : 3
25.04.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Дачия
1 : 2
18.04.2026
Петрокуб
Информация о матче
Стадион:
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