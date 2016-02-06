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    Олег Беженарь

    Тренер
    Имя Олег
    Фамилия Беженарь
    Команда Дачия
    Гражданство Молдова
    Дата рождения 17 сентября 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Дачия 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.02.2016 ЦСКА 2 : 0 Дачия
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