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Расписание матчей
Евро-2024
Хорватия - Грузия
Хорватия - Грузия: обзор матча 03 июня 2011
Хорватия
03.06.2011, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 7 тур
2 : 1
Завершен
Грузия
76'
М. Манджукич
78'
Н. Калинич
17'
Д. Канкава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Грузия
Замена
Джано
️️️️
Г. Кашия
Желтая карточка
Н. Калинич
ГОЛ! 2:1!
Н. Калинич
ГОЛ! 1:1!
М. Манджукич
Желтая карточка
А. Хубутия
Замена
Т. Дуймович
️️️️
И. Перишич
Замена
И. Класнич
️️️️
О. Вукоевич
Замена
М. Даушвили
️️️️
А. Иашвили
Замена
В. Двалишвили
️️️️
Д. Сирадзе
Замена
Н. Калинич
️️️️
Н. Елавич
Желтая карточка
А. Иашвили
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Канкава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Ведран Рунье
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
0
Каха Каладзе
ЦЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
0
Александр Иашвили
ЛП
20
Джаба Канкава
ЦП
0
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
16
Томислав Дуймович
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
17
Иван Класнич
ЦФ
Грузия
13
Роин Квасхвадзе
ВР
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
6
Муртаз Даушвили
ЦП
0
Александр Гурули
ЦП
10
Джано
АП
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
4-2-1-3
23
Рунье
3
Праньич
3
Шимунич
5
Чорлука
11
Срна
10
Модрич
8
Вукоевич
14
Перишич
0
Елавич
22
Эдуардо
17
Манджукич
3-2-2-1
1
Лория
4
Кашия
0
Каладзе
6
Хубутия
3
Салуквадзе
16
Квирквелия
20
Канкава
0
Иашвили
0
Сирадзе
14
Перишич
16
Дуймович
16
Дуймович
14
Перишич
0
Елавич
16
Калинич
16
Калинич
0
Елавич
8
Вукоевич
17
Класнич
17
Класнич
8
Вукоевич
0
Иашвили
6
Даушвили
6
Даушвили
0
Иашвили
4
Кашия
10
Джано
10
Джано
4
Кашия
0
Сирадзе
14
Двалишвили
14
Двалишвили
0
Сирадзе
Остались в запасе
Хорватия
Грузия
1
Стипе Плетикоса
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
13
Роин Квасхвадзе
ВР
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
0
Александр Гурули
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
Остались в запасе
13
Роин Квасхвадзе
ВР
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
0
Александр Гурули
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Хорватия - Грузия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Португалия
2 : 1
03.07.2026
Хорватия
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Максимир
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