Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Россия - Черногория
Россия - Черногория: обзор матча 12 октября 2015
Россия
12.10.2015, понедельник, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа G, 10 тур
2 : 0
Завершен
Черногория
32'
О. Кузьмин
36'
А. Кокорин (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Черногория
Замена
Д. Черышев
️️️️
А. Дзагоев
86'
84'
Замена
В. Болевич
️️️️
Н. Вукчевич
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Дзюба
83'
Замена
П. Мамаев
️️️️
О. Шатов
68'
67'
Замена
А. Марушич
️️️️
В. Родич
46'
Замена
С. Мугоша
️️️️
Н. Николич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Кокорин
36'
35'
Желтая карточка
В. Родич
ГОЛ! 1:0!
О. Кузьмин
Пас отдал
И. Денисов
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
2
Олег Кузьмин
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
17
Олег Шатов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
2
Эстебан Савельич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
7
Станиша Мандич
ЛП
7
Младен Кашчелан
ОП
0
Никола Вукчевич
ОП
20
Неманья Николич
ЦП
3
Владимир Родич
ПП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Бранко Брнович
Россия
16
Артем Ребров
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
8
Денис Глушаков
ЦП
11
Павел Мамаев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
20
Алексей Ионов
ПВ
9
Федор Смолов
ЦФ
Черногория
12
Милета Радулович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
20
Драшко Божович
ЦЗ
20
Александар Шофранац
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
21
Бранислав Янкович
ЦП
9
Лука Миркович
ЦП
13
Владимир Болевич
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
4-1-3-2
1
Акинфеев
23
Комбаров
4
Игнашевич
6
Березуцкий
2
Кузьмин
7
Денисов
15
Широков
9
Дзагоев
17
Шатов
22
Дзюба
9
Кокорин
4-2-3-1
1
Миятович
22
Симич
2
Савельич
15
Савич
15
Балич
7
Кашчелан
0
Вукчевич
3
Родич
20
Николич
7
Мандич
11
Бечирай
17
Шатов
11
Мамаев
11
Мамаев
17
Шатов
9
Дзагоев
6
Черышев
6
Черышев
9
Дзагоев
22
Дзюба
9
Смолов
9
Смолов
22
Дзюба
3
Родич
23
Марушич
23
Марушич
3
Родич
0
Вукчевич
13
Болевич
13
Болевич
0
Вукчевич
20
Николич
9
Мугоша
9
Мугоша
20
Николич
Остались в запасе
Россия
Черногория
16
Артем Ребров
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
8
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
20
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
21
Бранислав Янкович
ЦП
20
Драшко Божович
ЦЗ
12
Милета Радулович
ВР
9
Лука Миркович
ЦП
12
Даниэль Петкович
ВР
20
Александар Шофранац
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
Главный тренер
Бранко Брнович
Остались в запасе
16
Артем Ребров
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
8
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
20
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
21
Бранислав Янкович
ЦП
20
Драшко Божович
ЦЗ
12
Милета Радулович
ВР
9
Лука Миркович
ЦП
12
Даниэль Петкович
ВР
20
Александар Шофранац
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Бранко Брнович
Статистика матча Россия - Черногория
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Помощники судьи:
Ким-Томас Хаглунн (Норвегия) Франк Андас (Норвегия)
Дополнительные помощники:
Ким-Анри Йонсен (Норвегия) Свейн-Эрик Эдвартсен (Норвегия)
Резервный судья:
Свен-Эрик Мидтхелль (Норвегия)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
1 канал
Новости команд
Все
Россия
Черногория
Появилось объяснение, почему «Динамо» верно поступило в скандальной ситуации с Осипенко
20:15
Из РФС утек документ по игроку сборной, содержащий медицинскую тайну
20:09
2
Карпина обвинили в том, что он стравил игроков между собой
19:58
1
Карпин обвинил «Динамо» во вранье: «Верить уже нельзя»
19:46
7
Дивеев одним словом похвалил сборную России за матч с Узбекистаном
16:06
2
Появилось объяснение, почему «Динамо» верно поступило в скандальной ситуации с Осипенко
20:15
Из РФС утек документ по игроку сборной, содержащий медицинскую тайну
20:09
2
Карпина обвинили в том, что он стравил игроков между собой
19:58
1
Карпин обвинил «Динамо» во вранье: «Верить уже нельзя»
19:46
7
Дивеев одним словом похвалил сборную России за матч с Узбекистаном
16:06
2
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 15:50
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
14 ноября
Черногория – Латвия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Черногория – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+