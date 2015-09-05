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Расписание матчей
Евро-2024
Украина - Беларусь
Украина - Беларусь: обзор матча 05 сентября 2015
Украина
05.09.2015, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 7 тур
3 : 1
Завершен
Беларусь
7'
А. Кравец
30'
А. Ярмоленко
40'
Е. Коноплянка (П)
62'
С. Корниленко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Беларусь
Вторая желтая
Д. Гармаш
90'
+2
86'
Замена
Р. Брессан
️️️️
А. Глеб
Замена
А. Гладкий
️️️️
А. Кравец
86'
79'
Желтая карточка
А. Мартынович
Замена
С. Рыбалка
️️️️
Р. Ротань
75'
72'
Замена
Н. Сигневич
️️️️
Т. Калачев
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Ярмоленко
69'
Желтая карточка
Р. Ротань
64'
62'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Корниленко
Желтая карточка
Е. Хачериди
61'
46'
Замена
М. Гордейчук
️️️️
М. Сиваков
40'
Желтая карточка
М. Сиваков
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Е. Коноплянка
40'
ГОЛ! 2:0!
А. Ярмоленко
30'
Желтая карточка
Д. Гармаш
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Кравец
Пас отдал
А. Пятов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
14
Руслан Ротань
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
22
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Беларусь
22
Андрей Горбунов
ВР
4
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
22
Игорь Стасевич
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
10
Александр Глеб
ЦП
5
Максим Володько
ЦП
23
Тимофей Калачев
ПП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Украина
1
Денис Бойко
ВР
23
Никита Шевченко
ВР
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
19
Максим Малышев
ОП
4
Анатолий Тимощук
ОП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
8
Руслан Малиновский
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
0
Александр Гладкий
ЦФ
15
Филипп Будковский
ЦФ
Беларусь
12
Сергей Черник
ВР
1
Юрий Жевнов
ВР
6
Роман Бегунов
ЦЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
7
Ренан Брессан
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
0
Николай Сигневич
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Пятов
13
Шевчук
3
Хачериди
20
Ракицкий
17
Федецкий
6
Степаненко
14
Ротань
10
Коноплянка
19
Гармаш
7
Ярмоленко
22
Кравец
4-5-1
22
Горбунов
4
Шитов
14
Сиваков
21
Филипенко
4
Мартынович
23
Калачев
18
Маевский
10
Глеб
5
Володько
22
Стасевич
8
Корниленко
14
Ротань
18
Рыбалка
18
Рыбалка
14
Ротань
7
Ярмоленко
9
Гусев
9
Гусев
7
Ярмоленко
22
Кравец
0
Гладкий
0
Гладкий
22
Кравец
14
Сиваков
11
Гордейчук
11
Гордейчук
14
Сиваков
10
Глеб
7
Брессан
7
Брессан
10
Глеб
23
Калачев
0
Сигневич
0
Сигневич
23
Калачев
Остались в запасе
Украина
Беларусь
1
Денис Бойко
ВР
23
Никита Шевченко
ВР
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
19
Максим Малышев
ОП
4
Анатолий Тимощук
ОП
8
Руслан Малиновский
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
15
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
12
Сергей Черник
ВР
1
Юрий Жевнов
ВР
6
Роман Бегунов
ЦЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
2
Станислав Драгун
ЦП
Главный тренер
Александр Хацкевич
Остались в запасе
1
Денис Бойко
ВР
23
Никита Шевченко
ВР
21
Андрей Пилявский
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
19
Максим Малышев
ОП
4
Анатолий Тимощук
ОП
8
Руслан Малиновский
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
15
Филипп Будковский
ЦФ
Остались в запасе
12
Сергей Черник
ВР
1
Юрий Жевнов
ВР
6
Роман Бегунов
ЦЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
2
Станислав Драгун
ЦП
Главный тренер
Михаил Фоменко
Главный тренер
Александр Хацкевич
Статистика матча Украина - Беларусь
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
Спорт 1
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