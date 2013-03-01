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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - БАТЭ
ЦСКА - БАТЭ: обзор матча 01 марта 2013
ЦСКА
01.03.2013, пятница, 19:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
БАТЭ
45'
А. Муса
57'
А. Муса
59'
А. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - БАТЭ
Замена
П. Тен
️️️️
С. Игнашевич
72'
Замена
В. Васин
️️️️
В. Березуцкий
72'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
Г. Щенников
60'
ГОЛ! 3:0!
А. Муса
59'
ГОЛ! 2:0!
А. Муса
57'
Замена
К. Набабкин
️️️️
С. Думбия
54'
46'
Замена
А. Володько
️️️️
В. Курлович
Замена
С. Думбия
️️️️
Р. Эльм
46'
Замена
П. Мамаев
️️️️
З. Тошич
46'
Замена
А. Цауня
️️️️
А. Дзагоев
46'
Замена
С. Чепчугов
️️️️
И. Акинфеев
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Муса
Пас отдал
А. Дзагоев
45'
Пенальти не реализован!
Р. Эльм
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
БАТЭ
30
Андрей Горбунов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
27
Вадим Курлович
ОП
13
Илья Алексиевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
17
Александр Павлов
АП
19
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
БАТЭ
8
Александр Володько
ЦП
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
20
Эльм
19
Вернблум
66
Дзагоев
18
Тошич
7
Муса
19
Вагнер Лав
4-1-3-1-1
30
Горбунов
15
Радьков
23
Поляков
3
Гайдучик
26
Бордачев
27
Курлович
13
Алексиевич
23
Олехнович
11
Глеб
17
Павлов
19
Мозолевский
35
Акинфеев
1
Чепчугов
1
Чепчугов
35
Акинфеев
42
Щенников
6
Березуцкий
6
Березуцкий
42
Щенников
24
Березуцкий
5
Васин
5
Васин
24
Березуцкий
Думбия
14
Набабкин
14
Набабкин
Думбия
4
Игнашевич
22
Тен
22
Тен
4
Игнашевич
66
Дзагоев
19
Цауня
19
Цауня
66
Дзагоев
18
Тошич
10
Мамаев
10
Мамаев
18
Тошич
20
Эльм
22
Думбия
22
Думбия
20
Эльм
27
Курлович
8
Володько
8
Володько
27
Курлович
Остались в запасе
ЦСКА
БАТЭ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча ЦСКА - БАТЭ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Стадион:
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