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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Урарту - Баник
Урарту - Баник: обзор матча 01 августа 2024
Урарту
01.08.2024, четверг, 18:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Первый матч – 1 : 5
Завершен
Баник
22'
Эвертон
51'
М. Халуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урарту - Баник
Замена
С. Мкртчян
️️️️
Н. Агасарян
84'
74'
Желтая карточка
П. Кпозо
Замена
K. Ayvazyan
️️️️
А. Полярус
70'
70'
Замена
М. Фукала
️️️️
Я. Юрошка
63'
Замена
И. Клима
️️️️
Э. Прекоп
63'
Замена
А. Танко
️️️️
Ф. Кубала
63'
Замена
Д. Хользер
️️️️
Эвертон
51'
ГОЛ! 0:2!
М. Халуш
Пас отдал
Эвертон
38'
Замена
S. Grygar
️️️️
J. Boula
22'
ГОЛ! 0:1!
Эвертон
Пас отдал
Д. Бухта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урарту
91
Hayk Ghazaryan
ВР
30
Barry Isaac
ЦЗ
4
Арман Казарян
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
77
Edgar Movsesyan
ЦП
6
Luqman Gilmore
ЦП
10
K. Melkonyan
ЦФ
8
Нарек Агасарян
ЦФ
22
Mikayel Mirzoyan
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Баник
30
Доминик Холек
ВР
3
Патрик Кпозо
ЛЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
32
Ян Юрошка
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
33
Matej Sin
ЦП
19
Давид Бухта
АП
28
Филип Кубала
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Урарту
92
Александр Мишиев
ВР
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
19
Artur Melikyan
ЦЗ
53
Davit Harutyunyan
ЦЗ
8
Геворг Тарахчян
ЛВ
7
Сергей Мкртчян
ОП
21
Андрей Кравчук
ЦП
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
99
Khariton Ayvazyan
ЦФ
90
O. Polyakov
ЦФ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Баник
35
Якуб Маркович
ВР
41
Mikuláš Kubný
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
16
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
14
Samuel Grygar
ЦП
23
Иржи Клима
ЦФ
66
Matúš Rusnák
ЦФ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
20
Абдуллахи Танко
ЦФ
3-3-4
91
30
4
Казарян
22
Симонян
14
Полярус
6
77
10
18
Игнатьев
22
8
Агасарян
3-3-2-2
30
Холек
17
37
Халуш
3
Кпозо
32
Юрошка
5
33
19
Бухта
32
Эвертон
11
Прекоп
28
Кубала
8
Агасарян
7
Мкртчян
7
Мкртчян
8
Агасарян
14
Полярус
99
99
14
Полярус
32
Юрошка
22
Фукала
22
Фукала
32
Юрошка
32
Эвертон
95
Хользер
95
Хользер
32
Эвертон
5
14
14
5
11
Прекоп
23
Клима
23
Клима
11
Прекоп
28
Кубала
20
Танко
20
Танко
28
Кубала
Остались в запасе
Урарту
Баник
92
Александр Мишиев
ВР
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
19
Artur Melikyan
ЦЗ
53
Davit Harutyunyan
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
8
Геворг Тарахчян
ЛВ
18
Антон Килин
ПВ
90
O. Polyakov
ЦФ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
35
Якуб Маркович
ВР
41
Mikuláš Kubný
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
16
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
66
Matúš Rusnák
ЦФ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
92
Александр Мишиев
ВР
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
19
Artur Melikyan
ЦЗ
53
Davit Harutyunyan
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
8
Геворг Тарахчян
ЛВ
18
Антон Килин
ПВ
90
O. Polyakov
ЦФ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
41
Mikuláš Kubný
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
16
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
66
Matúš Rusnák
ЦФ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Урарту - Баник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Урарту
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Алашкерт
- : -
05.12.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Урарту
2 : 4
28.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Сюник
1 : 2
21.11.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Сардарапат
0 : 0
22.10.2026
Урарту
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Главный судья:
Булат Сариев
(Уральск)
Стадион:
Urartu stadium, Yerevan
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