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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Баник - Урарту
Баник - Урарту: обзор матча 25 июля 2024
Баник
25.07.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
5 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Урарту
15'
Эвертон
22'
J. Boula
26'
Д. Бухта
62'
Э. Прекоп
82'
И. Клима (П)
90+4'
Г. Тарахчян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Урарту
90'
+4
ГОЛ! 5:1!
Г. Тарахчян
Желтая карточка
M. Sin
89'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
И. Клима
82'
81'
Желтая карточка
Э. Симонян
78'
Красная карточка
Ж. Маргарян
Замена
M. Rusnák
️️️️
Д. Бухта
71'
Замена
Д. Хользер
️️️️
Эвертон
71'
Замена
И. Клима
️️️️
Э. Прекоп
66'
Замена
А. Танко
️️️️
Ф. Кубала
66'
Замена
M. Sin
️️️️
Т. Риго
66'
ГОЛ! 4:0!
Э. Прекоп
Пас отдал
П. Кпозо
62'
29'
Желтая карточка
Н. Агасарян
ГОЛ! 3:0!
Д. Бухта
Пас отдал
Эвертон
26'
ГОЛ! 2:0!
J. Boula
Пас отдал
Эвертон
22'
ГОЛ! 1:0!
Эвертон
Пас отдал
Э. Прекоп
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
35
Якуб Маркович
ВР
3
Патрик Кпозо
ЛЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
32
Ян Юрошка
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
19
Томас Риго
ЦП
19
Давид Бухта
АП
28
Филип Кубала
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Урарту
88
Жирайр Маргарян
ЛЗ
30
Barry Isaac
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
4
Арман Казарян
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
18
Ayoub Abou Oulam
ЦП
8
Нарек Агасарян
ЦФ
22
Mikayel Mirzoyan
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Баник
30
Доминик Холек
ВР
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
33
Matej Sin
ЦП
14
Samuel Grygar
ЦП
66
Matúš Rusnák
ЦФ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
20
Абдуллахи Танко
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Урарту
8
Геворг Тарахчян
ЛВ
7
Сергей Мкртчян
ОП
99
Khariton Ayvazyan
ЦФ
10
K. Melkonyan
ЦФ
81
Леон Сабуа
ЦФ
3-3-2-2
35
Маркович
3
Кпозо
34
17
32
Юрошка
5
19
Риго
32
Эвертон
19
Бухта
11
Прекоп
28
Кубала
3-2-2-2
3
Пилоян
4
Казарян
22
Симонян
30
88
Маргарян
18
14
Полярус
22
8
Агасарян
32
Эвертон
95
Хользер
95
Хользер
32
Эвертон
19
Риго
33
33
19
Риго
19
Бухта
66
66
19
Бухта
28
Кубала
20
Танко
20
Танко
28
Кубала
11
Прекоп
23
Клима
23
Клима
11
Прекоп
Остались в запасе
Баник
Урарту
30
Доминик Холек
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
14
Samuel Grygar
ЦП
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
7
Сергей Мкртчян
ОП
8
Геворг Тарахчян
ЛВ
99
Khariton Ayvazyan
ЦФ
10
K. Melkonyan
ЦФ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
14
Samuel Grygar
ЦП
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
Остались в запасе
7
Сергей Мкртчян
ОП
8
Геворг Тарахчян
ЛВ
99
Khariton Ayvazyan
ЦФ
10
K. Melkonyan
ЦФ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Баник - Урарту
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Урарту
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Алашкерт
- : -
05.12.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Урарту
2 : 4
28.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Сюник
1 : 2
21.11.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Сардарапат
0 : 0
22.10.2026
Урарту
Информация о матче
Главный судья:
Mervan Bejtullahu, Kosovo
Стадион:
Městský stadion (Ostrava-Vítkovice), Ostrava
Новости команд
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Баник
Урарту
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