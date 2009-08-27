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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аустрия - Металлург
Аустрия - Металлург: обзор матча 27 августа 2009
Аустрия
27.08.2009, четверг, 21:15
Лига Европы
3 : 2
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Металлург
31'
Р. Окотие
70'
М. Ачимович (П)
115'
Э. Сулимани
20'
Ч. Танаса
54'
Г. Мхитарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Металлург
ГОЛ! 3:2!
Э. Сулимани
115'
113'
Желтая карточка
М. Сержиу
109'
Замена
Фабиньо
️️️️
С. Кингсли
Желтая карточка
Э. Топич
105'
Замена
Э. Сулимани
️️️️
Т. Юн
+2
+1
Вторая желтая
В. Димитров
Замена
Шина
️️️️
А. Воловик
Замена
А. Аракелян
️️️️
И. Коротецкий
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Ачимович
Пас отдал
М. Ачимович
Замена
Э. Топич
️️️️
Р. Окотие
Желтая карточка
В. Димитров
ГОЛ! 1:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
К. Макридис
ГОЛ! 1:1!
Р. Окотие
20'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Танаса
Пас отдал
К. Макридис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Саболч Шафар
ВР
6
Яцек Бонк
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
25
Йоахим Штандфест
ПЗ
11
Томас Юн
ЛП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
15
Петр Воришек
ЦП
30
Миленко Ачимович
(К)
ЦП
19
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
Главный тренер
Карл Даксбахер
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
(К)
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
13
Константинос Макридис
АП
22
Чиприан Танаса
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Аустрия
1
Роберт Альмер
ВР
10
Михаэль Лиендл
ЛП
27
Томас Краммер
ЦП
5
Маттиас Хаттенбергер
ЦП
23
Эмин Сулимани
ЦП
0
Эльдар Топич
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
0
Сергей Билозор
ЦЗ
20
Фабиньо
ЦП
0
Арарат Аракелян
ЦП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
3-3-3-1
1
Шафар
15
Драгович
14
Ортлехнер
17
Кляйн
6
Бонк
14
Баумгартлингер
25
Штандфест
11
Юн
30
Ачимович
15
Воришек
19
Окотие
4-2-2-2
81
Дишленкович
28
Мариу Сержиу
13
Коротецкий
44
Чечер
4
Воловик
22
Мхитарян
10
Лазич
18
Димитров
13
Макридис
39
Санни Кингсли
22
Танаса
19
Окотие
0
Топич
0
Топич
19
Окотие
11
Юн
23
Сулимани
23
Сулимани
11
Юн
39
Санни Кингсли
20
Фабиньо
20
Фабиньо
39
Санни Кингсли
13
Коротецкий
0
Аракелян
0
Аракелян
13
Коротецкий
4
Воловик
9
Шина
9
Шина
4
Воловик
Остались в запасе
Аустрия
Металлург
27
Томас Краммер
ЦП
5
Маттиас Хаттенбергер
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
10
Михаэль Лиендл
ЛП
Главный тренер
Карл Даксбахер
0
Сергей Шищенко
ЦФ
0
Сергей Билозор
ЦЗ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
27
Томас Краммер
ЦП
5
Маттиас Хаттенбергер
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
10
Михаэль Лиендл
ЛП
Остались в запасе
0
Сергей Шищенко
ЦФ
0
Сергей Билозор
ЦЗ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
Главный тренер
Карл Даксбахер
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Аустрия - Металлург
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
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