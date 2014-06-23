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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Австралия - Испания
Австралия - Испания: обзор матча 23 июня 2014
Австралия
23.06.2014, понедельник, 20:00
Чемпионат мира, группа B, 3 тур
0 : 3
Завершен
Испания
35'
Д. Вилья
69'
Ф. Торрес
81'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австралия - Испания
Желтая карточка
М. Йединак
90'
+1
Желтая карточка
М. Спиранович
88'
83'
Замена
Д. Сильва
️️️️
Х. Алонсо
81'
ГОЛ! 0:3!
Х. Мата
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
М. Брешиано
️️️️
О. Бозанич
71'
69'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Торрес
Пас отдал
А. Иньеста
68'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
С. Касорла
61'
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
Д. Тройси
️️️️
Т. Оар
60'
55'
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Вилья
Замена
Б. Халлоран
️️️️
А. Таггарт
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вилья
Пас отдал
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
14
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Мэттью Спиранович
ЦЗ
22
Алекс Уилкинсон
ЦЗ
19
Райан МакГован
ПЗ
11
Томас Оар
ЛП
15
Майл Йединак
(К)
ЦП
17
Мэтт МакКэй
ЦП
13
Оливер Бозанич
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Адам Таггарт
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
15
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
20
Санти Касорла
ЛВ
14
Хаби Алонсо
ОП
6
Андрес Иньеста
ЦП
8
Коке
ЦП
7
Давид Вилья
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Австралия
18
Юджин Галекович
ВР
12
Митчелл Лангерак
ВР
2
Иван Франьич
ЛЗ
5
Марк Миллиган
ЦЗ
8
Бэйли Райт
ЦЗ
14
Джеймс Тройси
ЛП
23
Марко Брешиано
ЛП
16
Джеймс Холланд
ОП
10
Бен Халлоран
ЦП
8
Массимо Луонго
ЦП
20
Дарио Видошич
ЦФ
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Хави
ЦП
21
Давид Сильва
АП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
4-3-2-1
1
Райан
14
Дэвидсон
6
Спиранович
22
Уилкинсон
19
МакГован
11
Оар
17
МакКэй
15
Йединак
13
Бозанич
7
Леки
9
Таггарт
4-1-2-2-1
23
Рейна
16
Хуанфран
2
Альбиоль
15
Рамос
18
Альба
14
Алонсо
6
Иньеста
8
Коке
7
Вилья
20
Касорла
9
Торрес
9
Таггарт
10
Халлоран
10
Халлоран
9
Таггарт
11
Оар
14
Тройси
14
Тройси
11
Оар
13
Бозанич
23
Брешиано
23
Брешиано
13
Бозанич
20
Касорла
10
Фабрегас
10
Фабрегас
20
Касорла
14
Алонсо
21
Сильва
21
Сильва
14
Алонсо
7
Вилья
13
Мата
13
Мата
7
Вилья
Остались в запасе
Австралия
Испания
18
Юджин Галекович
ВР
12
Митчелл Лангерак
ВР
2
Иван Франьич
ЛЗ
5
Марк Миллиган
ЦЗ
8
Бэйли Райт
ЦЗ
16
Джеймс Холланд
ОП
8
Массимо Луонго
ЦП
20
Дарио Видошич
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Икер Касильяс
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Хави
ЦП
11
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
18
Юджин Галекович
ВР
12
Митчелл Лангерак
ВР
2
Иван Франьич
ЛЗ
5
Марк Миллиган
ЦЗ
8
Бэйли Райт
ЦЗ
16
Джеймс Холланд
ОП
8
Массимо Луонго
ЦП
20
Дарио Видошич
ЦФ
Остались в запасе
1
Икер Касильяс
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Хави
ЦП
11
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Австралия - Испания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
0 : 0
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Наваф Шукралла
(Манама)
Стадион:
Арена да Байшада
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