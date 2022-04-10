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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Арсенал
Спартак - Арсенал: обзор матча 10 апреля 2022
Спартак
10.04.2022, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
53'
Р. Зобнин
57'
Ш. Николсон
75'
Ш. Николсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Арсенал
Замена
В. Шитов
️️️️
Ш. Николсон
90'
Замена
Д. Денисов
️️️️
Р. Зобнин
90'
86'
Вторая желтая
К. Кангва
Замена
Д. Пруцев
️️️️
М. Игнатов
83'
80'
Замена
К. Панченко
️️️️
Д. Деспотович
ГОЛ! 3:0!
Ш. Николсон
75'
67'
Замена
А. Хабибов
️️️️
С. Ткачев
67'
Замена
Е. Марков
️️️️
У. Радакович
65'
Травма
У. Радакович
Замена
Р. Литвинов
️️️️
С. Жиго
64'
Желтая карточка
С. Жиго
62'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Николсон
Пас отдал
А. Соболев
57'
ГОЛ! 1:0!
Р. Зобнин
Пас отдал
М. Игнатов
53'
44'
Желтая карточка
У. Радакович
33'
Желтая карточка
К. Кангва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Александр Соболев
ЛФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
42
Кингс Кангва
ЛП
70
Георгий Костадинов
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
13
Максим Кайнов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ПП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Спартак
95
Михаил Волков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
4-1-2-1-2
98
Максименко
23
Чернов
14
Джикия
2
Жиго
26
Хлусевич
35
Мартинс
47
Зобнин
11
Мозес
8
Игнатов
7
Соболев
11
Николсон
4-1-4-1
36
Левашов
8
Смольников
26
Радакович
88
Сокол
5
Степанов
70
Костадинов
11
Ткачев
99
Гулиев
13
Кайнов
42
Кангва
21
Деспотович
2
Жиго
68
Литвинов
68
Литвинов
2
Жиго
47
Зобнин
97
Денисов
97
Денисов
47
Зобнин
8
Игнатов
25
Пруцев
25
Пруцев
8
Игнатов
11
Николсон
73
Шитов
73
Шитов
11
Николсон
11
Ткачев
7
Хабибов
7
Хабибов
11
Ткачев
21
Деспотович
8
Панченко
8
Панченко
21
Деспотович
26
Радакович
20
Марков
20
Марков
26
Радакович
Остались в запасе
Спартак
Арсенал
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
95
Михаил Волков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
Главный тренер
Паоло Ваноли
23
Илья Кулешин
ЛЗ
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
95
Михаил Волков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
Остались в запасе
23
Илья Кулешин
ЛЗ
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Спартак - Арсенал
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Екатерина Курочкина
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Гаряфий Жафяров
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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