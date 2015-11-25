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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Армавир
Тосно - Армавир: обзор матча 25 ноября 2015
Тосно
25.11.2015, среда, 13:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 0
Завершен
Армавир
90+1'
И. Михалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Армавир
ГОЛ! 1:0!
И. Михалев
90'
+1
88'
Замена
К. Морозов
️️️️
А. Васильев
81'
Замена
Х. Абу-Заид
️️️️
А. Амбарцумян
78'
Замена
И. Геперидзе
️️️️
А. Алексанян
Замена
И. Михалев
️️️️
М. Астафьев
78'
77'
Желтая карточка
Р. Дугалич
Замена
Д. Прошин
️️️️
Р. Мухаметшин
56'
55'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Желтая карточка
А. Бочков
54'
Желтая карточка
С. Причиненко
51'
Замена
В. Ильин
️️️️
Д. Лаптев
46'
28'
Желтая карточка
А. Воронкин
15'
Желтая карточка
И. Чежия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Денис Книга
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Денис Лаптев
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
23
Иван Мамаханов
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
3
Артем Воронкин
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
14
Дмитрий Прошин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Армавир
45
Всеволод Ермаков
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
2-1-5-2
1
Книга
25
Смирнов
29
Мищенко
25
Бочков
9
Мухаметшин
23
Причиненко
8
Чиркин
3
Тетрашвили
4
Астафьев
72
Голышев
10
Лаптев
3-3-2-1
27
Комаров
20
Дугалич
24
Мирошниченко
55
Тараканов
23
Мамаханов
17
Царикаев
19
Алексанян
3
Воронкин
17
Васильев
10
Амбарцумян
9
Мухаметшин
14
Прошин
14
Прошин
9
Мухаметшин
4
Астафьев
39
Михалев
39
Михалев
4
Астафьев
10
Лаптев
98
Ильин
98
Ильин
10
Лаптев
10
Амбарцумян
21
Абу-Заид
21
Абу-Заид
10
Амбарцумян
17
Васильев
99
Морозов
99
Морозов
17
Васильев
19
Алексанян
11
Геперидзе
11
Геперидзе
19
Алексанян
Остались в запасе
Тосно
Армавир
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Михаил Комков
ПП
88
Данила Буранов
ЦП
94
Александр Степанов
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ВР
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
94
Александр Степанов
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ВР
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Статистика матча Тосно - Армавир
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
МСА Петровский
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