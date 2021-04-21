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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Денизлиспор
Анкарагюджю - Денизлиспор: обзор матча 21 апреля 2021
Анкарагюджю
21.04.2021, среда, 16:00
Турция. Суперлига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Денизлиспор
35'
С. Кициу
6'
H. Rodallega
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Денизлиспор
90'
+5
Желтая карточка
O. Yilmaz
Замена
E. Ayyildiz
️️️️
Т. Пинту
90'
+2
90'
+1
Замена
A. Yavuz Kol
️️️️
А. Сагаль
88'
Замена
A. Ben Mohamed
️️️️
S. AytaÃ§
88'
Замена
Ã. Ãek
️️️️
М. Дискеруд
Желтая карточка
З. Шарлия
87'
81'
Желтая карточка
H. Ayaroğlu
Замена
С. Четин
️️️️
Э. Чекичи
79'
79'
Замена
H. Ayaroğlu
️️️️
M. Mesanovic
Замена
О. Джинар
️️️️
Жералду
64'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
Э. Гюрал
64'
61'
Желтая карточка
Фабиано
46'
Замена
K. Aktas
️️️️
В. Туша
ГОЛ! 1:1!
С. Кициу
Пас отдал
А. Потук
35'
6'
ГОЛ! 0:1!
H. Rodallega
Желтая карточка
A. Kulusic
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
77
Эмре Гюрал
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Денизлиспор
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
22
Радослав Муравски
ЦП
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
18
Сахверди Четин
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
97
Embiya Ayyildiz
ЦФ
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
26
Görkem Can
ЦФ
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
4-3-3
1
Челикай
31
Шарлия
70
Кициу
13
8
Пинту
4
Потук
12
Акдаг
28
Пайнтсил
29
Жералду
77
Гюрал
8
Чекичи
4-1-5
15
4
Фабиано
91
42
Дискеруд
22
Муравски
25
Туша
9
11
76
28
Сагаль
8
Пинту
97
97
8
Пинту
8
Чекичи
18
Четин
18
Четин
8
Чекичи
29
Жералду
10
Джинар
10
Джинар
29
Жералду
77
Гюрал
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
77
Гюрал
28
Сагаль
7
7
28
Сагаль
9
20
20
9
91
22
22
91
42
Дискеруд
60
60
42
Дискеруд
25
Туша
5
5
25
Туша
Остались в запасе
Анкарагюджю
Денизлиспор
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
30
Рикардо Фридрих
ВР
22
Michal Pazdan
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
26
Görkem Can
ЦФ
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
1
Дженк Генен
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
Остались в запасе
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
30
Рикардо Фридрих
ВР
22
Michal Pazdan
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
Остались в запасе
26
Görkem Can
ЦФ
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
1
Дженк Генен
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Анкарагюджю - Денизлиспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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2024.04.19 09:55
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2023.12.15 10:02
1
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