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Расписание матчей
Кубок Африки
Ангола - Малави
Ангола - Малави: обзор матча 14 января 2010
Ангола
14.01.2010, четверг, 21:30
Кубок Африканских Наций, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
Малави
48'
Флавио
54'
Манушу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангола - Малави
Желтая карточка
Д. Заказака
Желтая карточка
М. Чавула
Замена
Р. Нг'амби
️️️️
Й. Камвендо
Замена
Давид
️️️️
Джалма
Замена
Манторрас
️️️️
Флавио
Замена
Д. Заказака
️️️️
П. Вадабва
ГОЛ! 2:0!
Манушу
ГОЛ! 1:0!
Флавио
Замена
Ч. Мсовойа
️️️️
В. Ньиренда
Желтая карточка
Д. Банда
Замена
Ямуана
️️️️
Жилберто
Желтая карточка
Стелвио
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангола
13
Карлос Альбето Фернандеш
ВР
10
Франциско Зуэла
ЛЗ
5
Кали
ЦЗ
15
Руи Маркес
ПЗ
11
Жилберто
ЛП
20
Стелвио
ЦП
7
Джалма
ЦП
8
Хара
ЦП
21
Альберто Хосе Мабина
ПП
16
Флавио
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Жозе
Малави
1
Суэдик Сануди
ВР
3
Мосес Чавула
ЛЗ
5
Джеймс Сангала
ЦЗ
7
Петер Мпонда
ЦЗ
12
Элвис Кафотека
ПЗ
10
Йозеф Камвендо
ЛП
13
Хеллингс Мвакасунгула
ОП
19
Дэйв Банда
ЦП
18
Петер Вадабва
ПП
11
Исо Каньенда
ЦФ
14
Виктор Ньиренда
ЦФ
Главный тренер
Киннах Фири
Ангола
1
Алегре Уилсон
ВР
1
Лама
ВР
4
Диас Кайрес
ЦЗ
3
Эноке Гильерме
ЦЗ
2
Ямуана
ЦЗ
6
Давид
ЦЗ
6
Деде
ОП
17
Зе Каланга
ЦП
7
Джоб Рикардо
ЦП
0
Манторрас
ЦФ
12
Макаба Джонсон
ЦФ
18
Лав
ЦФ
Малави
22
Чарлес Свини
ВР
16
Симплекс Нтала
ВР
8
Якоб Нгуира
ЦЗ
23
Хэрри Ньиренда
ЦЗ
6
Аллан Каманга
ЦЗ
21
Маупо Мсовойа
ЦЗ
2
Петер Мгангира
ЦП
15
Роберт Нг'амби
ЦП
17
Джимми Заказака
ЦФ
4
Чиукепо Мсовойа
ЦФ
9
Руссел Мвафулирва
ЦФ
20
Атусайе Ньондо
ЦФ
3-5-2
13
Фернандеш
10
Зуэла
5
Кали
15
Маркес
11
Жилберто
20
Стелвио
7
Джалма
8
Хара
21
Мабина
9
Манушу
16
Флавио
4-1-3-2
1
Сануди
12
Кафотека
5
Сангала
7
Мпонда
3
Чавула
13
Мвакасунгула
18
Вадабва
19
Банда
10
Камвендо
14
Ньиренда
11
Каньенда
16
Флавио
0
Манторрас
0
Манторрас
16
Флавио
11
Жилберто
2
Ямуана
2
Ямуана
11
Жилберто
7
Джалма
6
Давид
6
Давид
7
Джалма
18
Вадабва
17
Заказака
17
Заказака
18
Вадабва
14
Ньиренда
4
Мсовойа
4
Мсовойа
14
Ньиренда
10
Камвендо
15
Нг'амби
15
Нг'амби
10
Камвендо
Остались в запасе
Ангола
Малави
17
Зе Каланга
ЦП
4
Диас Кайрес
ЦЗ
12
Макаба Джонсон
ЦФ
7
Джоб Рикардо
ЦП
3
Эноке Гильерме
ЦЗ
18
Лав
ЦФ
1
Алегре Уилсон
ВР
1
Лама
ВР
6
Деде
ОП
Главный тренер
Мануэль Жозе
9
Руссел Мвафулирва
ЦФ
20
Атусайе Ньондо
ЦФ
2
Петер Мгангира
ЦП
8
Якоб Нгуира
ЦЗ
23
Хэрри Ньиренда
ЦЗ
6
Аллан Каманга
ЦЗ
21
Маупо Мсовойа
ЦЗ
22
Чарлес Свини
ВР
16
Симплекс Нтала
ВР
Главный тренер
Киннах Фири
Остались в запасе
17
Зе Каланга
ЦП
4
Диас Кайрес
ЦЗ
12
Макаба Джонсон
ЦФ
7
Джоб Рикардо
ЦП
3
Эноке Гильерме
ЦЗ
18
Лав
ЦФ
1
Алегре Уилсон
ВР
1
Лама
ВР
6
Деде
ОП
Остались в запасе
9
Руссел Мвафулирва
ЦФ
20
Атусайе Ньондо
ЦФ
2
Петер Мгангира
ЦП
8
Якоб Нгуира
ЦЗ
23
Хэрри Ньиренда
ЦЗ
6
Аллан Каманга
ЦЗ
21
Маупо Мсовойа
ЦЗ
22
Чарлес Свини
ВР
16
Симплекс Нтала
ВР
Главный тренер
Мануэль Жозе
Главный тренер
Киннах Фири
Статистика матча Ангола - Малави
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
13.10.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Малави
3 : 0
09.10.2025
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сидаде Университариа
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