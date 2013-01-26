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Расписание матчей
Кубок Африки
Алжир - Того
Алжир - Того: обзор матча 26 января 2013
Алжир
26.01.2013, суббота, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 2 тур
0 : 2
Завершен
Того
32'
Э. Адебайор
90+3'
Д. Воме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алжир - Того
Желтая карточка
Р. Халлиш
90'
+9
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Д. Воме
89'
Желтая карточка
С. Акакпо
87'
Замена
В. Боссу
️️️️
Д. Айите
Замена
Х. Буазза
️️️️
М. Ласен
83'
Замена
М. Амине Аудиа
️️️️
И. Слимани
75'
74'
Замена
С. Мани
️️️️
С. Гакпе
Замена
Я. Беззаз
️️️️
Ф. Кадир
66'
63'
Желтая карточка
А. Мамах
57'
Замена
Д. Воме
️️️️
М. Салифу
Желтая карточка
М. Ласен
48'
41'
Желтая карточка
Д. Айите
Желтая карточка
А. Гедиура
38'
32'
ГОЛ! 0:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
М. Салифу
Желтая карточка
М. Мостефа-Сбаа
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
22
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
4
Эссаид Белкалем
ЦЗ
10
Софиан Фегули
ОП
17
Фуед Кадир
ЦП
17
Адлан Гедиура
ЦП
8
Мехди Ласен
ЦП
15
Эль-Арби Судани
ЦФ
13
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Того
16
Косси Агасса
ВР
2
Дарэ Нибомбэ
ЦЗ
5
Серж Акакпо
ЦЗ
21
Даконам Джене
ЦЗ
6
Абдул-Гафар Мамах
ПЗ
7
Мустафа Салифу
ЛП
8
Комлан Амеву
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
11
Джонатан Айите
ЦФ
17
Серж Гакпе
ЦФ
4
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сикс
Алжир
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
1
Аззедин Дука
ВР
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
22
Али Риал
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
19
Ясине Беззаз
ЛП
18
Халед Леммуши
ЦП
20
Саад Теджар
ЦП
7
Рияд Будебуз
АП
11
Хамер Буазза
ЦФ
13
Мохамед Амине Аудиа
ЦФ
Того
1
Мавугбе Атсу
ВР
23
Баба Чагуни
ВР
9
Винсент Боссу
ЦЗ
13
Садат Оуро-Акорико
ЦЗ
19
Коджо Аметепе
ЦП
3
Дове Воме
ЦП
12
Саполь Мани
ЦП
20
Дону Коку
ЦП
14
Принс Сегбефиа
ЦП
10
Флойд Айите
ЦП
18
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
22
Кален Дамесси
ЦФ
3-1-3-2
23
М'Боли
6
Месба
4
Белкалем
5
Халлиш
10
Фегули
17
Кадир
17
Гедиура
8
Ласен
13
Слимани
15
Судани
4-3-3
16
Агасса
6
Мамах
5
Акакпо
21
Джене
2
Нибомбэ
8
Амеву
15
Ромао
7
Салифу
4
Адебайор
17
Гакпе
11
Айите
8
Ласен
11
Буазза
11
Буазза
8
Ласен
13
Слимани
13
Амине Аудиа
13
Амине Аудиа
13
Слимани
17
Кадир
19
Беззаз
19
Беззаз
17
Кадир
7
Салифу
3
Воме
3
Воме
7
Салифу
11
Айите
9
Боссу
9
Боссу
11
Айите
17
Гакпе
12
Мани
12
Мани
17
Гакпе
Остались в запасе
Алжир
Того
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
1
Аззедин Дука
ВР
22
Али Риал
ЦЗ
18
Халед Леммуши
ЦП
20
Саад Теджар
ЦП
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
7
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
18
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
19
Коджо Аметепе
ЦП
1
Мавугбе Атсу
ВР
22
Кален Дамесси
ЦФ
23
Баба Чагуни
ВР
13
Садат Оуро-Акорико
ЦЗ
20
Дону Коку
ЦП
14
Принс Сегбефиа
ЦП
10
Флойд Айите
ЦП
Главный тренер
Дидье Сикс
Остались в запасе
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
1
Аззедин Дука
ВР
22
Али Риал
ЦЗ
18
Халед Леммуши
ЦП
20
Саад Теджар
ЦП
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
7
Рияд Будебуз
АП
Остались в запасе
18
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
19
Коджо Аметепе
ЦП
1
Мавугбе Атсу
ВР
22
Кален Дамесси
ЦФ
23
Баба Чагуни
ВР
13
Садат Оуро-Акорико
ЦЗ
20
Дону Коку
ЦП
14
Принс Сегбефиа
ЦП
10
Флойд Айите
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Дидье Сикс
Статистика матча Алжир - Того
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 0
15.11.2025
Того
Информация о матче
Главный судья:
Амада Нампьяндраза
Стадион:
Роял Бафокенг
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