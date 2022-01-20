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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Алжир
Кот-д'Ивуар - Алжир: обзор матча 20 января 2022
Кот-д'Ивуар
20.01.2022, четверг, 19:00
Кубок африканских наций, группа E, 3 тур
4 : 1
Завершен
Алжир
22'
Ф. Кессье
39'
И. Сангаре
54'
Н. Пепе
90+3'
С. Аллер
73'
С. Бендебка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кот-д'Ивуар - Алжир
ГОЛ! 4:1!
С. Аллер
Пас отдал
Х. Майга
90'
+3
Замена
В. Заа
️️️️
Н. Пепе
85'
84'
Желтая карточка
Ф. Булайя
81'
Замена
Ф. Булайя
️️️️
Ю. Белаили
81'
Замена
Х. Бенаяда
️️️️
Ю. Аталь
78'
Желтая карточка
Я. Браими
73'
ГОЛ! 3:1!
С. Бендебка
Пас отдал
А. Манди
Желтая карточка
Х. Майга
72'
Замена
Х. Майга
️️️️
С. Орье
69'
Замена
С. Ди
️️️️
И. Сангаре
69'
Замена
В. Канон
️️️️
С. Дели
68'
62'
Замена
С. Бендебка
️️️️
И. Беннасер
62'
Замена
Я. Браими
️️️️
Б. Бунеджах
60'
Пенальти не реализован!
Р. Марез
ГОЛ! 3:0!
Н. Пепе
Пас отдал
С. Аллер
54'
46'
Замена
И. Слимани
️️️️
С. Бенрахма
ГОЛ! 2:0!
И. Сангаре
Пас отдал
С. Орье
39'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кессье
Пас отдал
Н. Пепе
22'
Желтая карточка
С. Орье
12'
Желтая карточка
С. Дели
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
23
Бадра Али Сангаре
ВР
3
Конан
ЛЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Симон Дели
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
18
Ибраим Сангаре
ОП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Франк Кессье
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
26
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
17
Абделькадер Бедран
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
10
Юсеф Белаили
ЛВ
6
Рамир Зерруки
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Кот-д'Ивуар
22
Абдул Карим Сиссе
ВР
1
Элизер Ира Тапе
ВР
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
21
Эрик Байи
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
10
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
0
Максвел Корне
ЛВ
0
Хабиб Майга
ОП
20
Серей Ди
ЦП
0
Йоан Боли
ЦФ
20
Кристиан Куаме
ЦФ
Алжир
24
Ильяс Четти
ЛЗ
25
Хусин Бенаяда
ПЗ
10
Софиан Фегули
ОП
14
Софьян Бендебка
ОП
3
Мехди Жан Тарат
ЦП
19
Адем Зорган
ЦП
0
Харис Белькебла
ЦП
11
Ясин Браими
ЦП
0
Фарид Булайя
ПВ
11
Мохамед Амура
ЦФ
13
Ислам Слимани
ЦФ
4-1-3-2
23
Сангаре
3
Конан
7
Коссуну
19
Дели
17
Орье
18
Сангаре
4
Сери
8
Кессье
15
Градель
26
Пепе
22
Аллер
4-2-3-1
23
М'Боли
20
Аталь
17
Бедран
2
Манди
21
Бенсебаини
6
Зерруки
10
Беннасер
7
Марез
10
Бенрахма
10
Белаили
9
Бунеджах
19
Дели
5
Канон
5
Канон
19
Дели
17
Орье
0
Майга
0
Майга
17
Орье
18
Сангаре
20
Ди
20
Ди
18
Сангаре
26
Пепе
10
Заа
10
Заа
26
Пепе
20
Аталь
25
Бенаяда
25
Бенаяда
20
Аталь
10
Беннасер
14
Бендебка
14
Бендебка
10
Беннасер
9
Бунеджах
11
Браими
11
Браими
9
Бунеджах
10
Белаили
0
Булайя
0
Булайя
10
Белаили
10
Бенрахма
13
Слимани
13
Слимани
10
Бенрахма
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Алжир
22
Абдул Карим Сиссе
ВР
1
Элизер Ира Тапе
ВР
21
Эрик Байи
ЦЗ
10
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
0
Максвел Корне
ЛВ
0
Йоан Боли
ЦФ
20
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
10
Софиан Фегули
ОП
24
Ильяс Четти
ЛЗ
3
Мехди Жан Тарат
ЦП
19
Адем Зорган
ЦП
0
Харис Белькебла
ЦП
11
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Остались в запасе
22
Абдул Карим Сиссе
ВР
1
Элизер Ира Тапе
ВР
21
Эрик Байи
ЦЗ
10
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
0
Максвел Корне
ЛВ
0
Йоан Боли
ЦФ
20
Кристиан Куаме
ЦФ
Остались в запасе
10
Софиан Фегули
ОП
24
Ильяс Четти
ЛЗ
3
Мехди Жан Тарат
ЦП
19
Адем Зорган
ЦП
0
Харис Белькебла
ЦП
11
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Патрис Бомелль
Главный тренер
Джамел Белмади
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Алжир
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Стадион:
Япома
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