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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Англия - Алжир
Англия - Алжир: обзор матча 18 июня 2010
Англия
18.06.2010, пятница, 22:30
Чемпионат мира, группа C, 2 тур
0 : 0
Завершен
Алжир
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Алжир
Замена
Д. Месба
️️️️
Х. Йебда
Желтая карточка
М. Ласен
Замена
П. Крауч
️️️️
Г. Бэрри
Замена
А. Гедиура
️️️️
К. Зиани
Замена
Д. Дефо
️️️️
Э. Хески
Замена
Д. Абдун
️️️️
Р. Будебуз
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
А. Леннон
Желтая карточка
Д. Каррагер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Дэвид Джеймс
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
18
Джейми Каррагер
ЦЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
4
Стивен Джеррард
(К)
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
15
Гарет Бэрри
ЦП
19
Аарон Леннон
ПП
21
Эмил Хески
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
4
Антар Яхья
(К)
ЦЗ
2
Маджид Бугерра
ЦЗ
3
Надир Бельхадж
ЛП
7
Хассан Йебда
ЦП
8
Мехди Ласен
ЦП
15
Карим Зиани
АП
7
Рияд Будебуз
АП
17
Фуед Кадир
ПП
13
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Рабах Саадан
Англия
23
Роберт Грин
ВР
1
Джо Харт
ВР
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
20
Ледли Кинг
ЦЗ
5
Майкл Доусон
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
17
Шон Райт-Филлипс
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
11
Джо Коул
АП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
9
Питер Крауч
ЦФ
Алжир
1
Лоунес Гауауи
ВР
16
Фаузи Шауши
ВР
12
Хабиб Беллаид
ЛЗ
6
Джамел Месба
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
14
Абделькадер Лафауи
ПЗ
17
Адлан Гедиура
ЦП
6
Язид Мансури
ЦП
10
Рафик Саифи
ЦФ
11
Рафик Джеббур
ЦФ
22
Джамель Абдун
ЦФ
9
Абделькадер Геззаль
ЦФ
4-4-2
1
Джеймс
3
Коул
18
Каррагер
6
Терри
2
Джонсон
4
Джеррард
8
Лэмпард
15
Бэрри
19
Леннон
10
Руни
21
Хески
3-4-2-1
23
М'Боли
5
Халлиш
4
Яхья
2
Бугерра
17
Кадир
7
Йебда
8
Ласен
3
Бельхадж
15
Зиани
7
Будебуз
13
Матмур
19
Леннон
17
Райт-Филлипс
17
Райт-Филлипс
19
Леннон
21
Хески
9
Дефо
9
Дефо
21
Хески
15
Бэрри
9
Крауч
9
Крауч
15
Бэрри
7
Йебда
6
Месба
6
Месба
7
Йебда
15
Зиани
17
Гедиура
17
Гедиура
15
Зиани
7
Будебуз
22
Абдун
22
Абдун
7
Будебуз
Остались в запасе
Англия
Алжир
23
Роберт Грин
ВР
1
Джо Харт
ВР
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
20
Ледли Кинг
ЦЗ
5
Майкл Доусон
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
11
Джо Коул
АП
Главный тренер
Фабио Капелло
1
Лоунес Гауауи
ВР
10
Рафик Саифи
ЦФ
16
Фаузи Шауши
ВР
12
Хабиб Беллаид
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
14
Абделькадер Лафауи
ПЗ
6
Язид Мансури
ЦП
11
Рафик Джеббур
ЦФ
9
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Рабах Саадан
Остались в запасе
23
Роберт Грин
ВР
1
Джо Харт
ВР
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
20
Ледли Кинг
ЦЗ
5
Майкл Доусон
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
11
Джо Коул
АП
Остались в запасе
1
Лоунес Гауауи
ВР
10
Рафик Саифи
ЦФ
16
Фаузи Шауши
ВР
12
Хабиб Беллаид
ЛЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
14
Абделькадер Лафауи
ПЗ
6
Язид Мансури
ЦП
11
Рафик Джеббур
ЦФ
9
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Рабах Саадан
Статистика матча Англия - Алжир
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Помощники судьи:
Рафаэль Ильясов
Бахадыр Кочкаров (оба - Узбекистан)
Стадион:
Кейптаун Стэдиум
Где смотреть матч:
"Первый" - 22:40 (прямая трансляция)
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