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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ХИК - Алашкерт
ХИК - Алашкерт: обзор матча 25 ноября 2021
ХИК
25.11.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа A, 5 тур
1 : 0
Завершен
Алашкерт
48'
А. Танака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ХИК - Алашкерт
83'
Замена
Никсон
️️️️
В. Крючков
Замена
С. Вяяняйнен
️️️️
Ф. Валенчич
83'
80'
Замена
В. Безекур
️️️️
М. Милинкович
Замена
️️️️
Д. Браун
73'
64'
Замена
А. Глишич
️️️️
А. Папикян
61'
Желтая карточка
Т. Восканян
ГОЛ! 1:0!
А. Танака
Пас отдал
Д. О'Шонесси
48'
Желтая карточка
А. Танака
44'
42'
Желтая карточка
В. Крючков
34'
Желтая карточка
М. Милинкович
Желтая карточка
Л. Лингман
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
1
Хуго Кето
ВР
13
Луис Карлос Мурильо
ЛЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
16
Валлтери Морен
ЦЗ
24
Дэвид Браун
ЛВ
10
Лукас Лингман
ЦП
7
Жаир
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
9
Рупи Риски
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Алашкерт
1
Огнен Чанчаревич
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
33
Тарон Восканян
ЦЗ
21
Дидье Кадио
ЦЗ
55
Тиаго Камета
ПЗ
95
Марко Милинкович
ЛВ
20
Агван Папикян
ЛВ
10
Артак Григорян
ОП
7
Вангу Гоме
ОП
17
Артак Едигарян
ЦП
70
Жозе Эмбалу
ЦФ
Главный тренер
Милан Миланович
ХИК
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
2
Матти Пелтола
ОП
5
Бубакар Джало
ОП
4
Маркус Халсти
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Алашкерт
1
Давид Юрченко
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
5
Джеймс
ЛП
9
Румян Овсепян
ЦП
16
Венсан Безекур
АП
10
Александар Глишич
ЦФ
86
Никсон
ЦФ
4-3-2-1
1
Кето
13
Мурильо
5
Тенхо
16
Морен
5
О'Шонесси
10
Лингман
7
Жаир
37
Танака
24
Браун
9
Валенчич
9
Риски
4-2-1-2-1
1
Чанчаревич
55
Камета
33
Восканян
21
Кадио
55
Крючков
10
Григорян
7
Гоме
17
Едигарян
95
Милинкович
20
Папикян
70
Эмбалу
9
Валенчич
6
Вяяняйнен
6
Вяяняйнен
9
Валенчич
20
Папикян
10
Глишич
10
Глишич
20
Папикян
95
Милинкович
16
Безекур
16
Безекур
95
Милинкович
55
Крючков
86
Никсон
86
Никсон
55
Крючков
Остались в запасе
ХИК
Алашкерт
7
Сантери Хостикка
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
17
Каспер Терхо
ПВ
2
Матти Пелтола
ОП
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
4
Маркус Халсти
ЦП
5
Бубакар Джало
ОП
Главный тренер
Тони Коскела
5
Джеймс
ЛП
9
Румян Овсепян
ЦП
1
Давид Юрченко
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
Главный тренер
Милан Миланович
Остались в запасе
7
Сантери Хостикка
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
17
Каспер Терхо
ПВ
2
Матти Пелтола
ОП
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
4
Маркус Халсти
ЦП
5
Бубакар Джало
ОП
Остались в запасе
5
Джеймс
ЛП
9
Румян Овсепян
ЦП
1
Давид Юрченко
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
Главный тренер
Тони Коскела
Главный тренер
Милан Миланович
Статистика матча ХИК - Алашкерт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Гандзасар
- : -
30.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
БКМА Ереван
4 : 1
06.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Алашкерт
5 : 1
16.10.2026
Сюник
Информация о матче
Главный судья:
Брам Ван Дрише
Стадион:
Болт Арена
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