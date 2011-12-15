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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Барселона - Аль-Садд
Барселона - Аль-Садд: обзор матча 15 декабря 2011
Барселона
15.12.2011, четверг, 14:30
Клубный Чемпионат Мира, 1/2 финала
4 : 0
Завершен
Аль-Садд
25'
Адриано
43'
Адриано
64'
С. Кейта
81'
Максвелл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Аль-Садд
Замена
Х. Аль-Хайдос
️️️️
А. Кейта
ГОЛ! 4:0!
Максвелл
Пас отдал
Т. Алькантара
Травма
М. Касула
Желтая карточка
М. Касула
Замена
И. Куэнка
️️️️
А. Санчес
Замена
Максвелл
️️️️
Э. Абидаль
Замена
А. Аль-Язиди
️️️️
Т. Аль-Блуши
ГОЛ! 3:0!
С. Кейта
Желтая карточка
И. Маджид
ГОЛ! 2:0!
Адриано
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Вилья
Травма
Д. Вилья
ГОЛ! 1:0!
Адриано
Пас отдал
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Аль-Садд
30
Мохаммед Сакер
ВР
32
Ибрагим Маджид
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
92
Абдулла Обид Коне
ЦЗ
40
Джунг-Су Ли
ЦЗ
33
Мохаммед Касула
ЦЗ
15
Талал Аль-Блуши
ЦП
25
Везам Ризик
ЦП
14
Халфан Аль-Халфан
АП
12
Абдул-Кадер Кейта
ПП
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
13
Ойер
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Джонатан
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Аль-Садд
35
Муханнад Наим
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
96
Абдулрахман Нассер
ЦЗ
10
Абдулраб Аль-Язиди
ЦП
8
Месаад Аль-Хамад
ЦП
20
Али Афиф
АП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
23
Леандро
ЦФ
17
Маджид Мохаммед
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
3
Адриано
5
Пуйоль
14
Маскерано
22
Абидаль
20
Кейта
6
Алькантара
8
Иньеста
9
Педро
10
Месси
7
Вилья
4-3-1-1
30
Сакер
92
Обид Коне
40
Ли
33
Касула
39
Бельхадж
12
Кейта
25
Ризик
15
Аль-Блуши
14
Аль-Халфан
76
Ньянг
22
Абидаль
17
Максвелл
17
Максвелл
22
Абидаль
7
Вилья
4
Санчес
4
Санчес
7
Вилья
Санчес
7
Куэнка
7
Куэнка
Санчес
12
Кейта
10
Аль-Хайдос
10
Аль-Хайдос
12
Кейта
15
Аль-Блуши
10
Аль-Язиди
10
Аль-Язиди
15
Аль-Блуши
Остались в запасе
Барселона
Аль-Садд
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
13
Ойер
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
8
Месаад Аль-Хамад
ЦП
23
Леандро
ЦФ
96
Абдулрахман Нассер
ЦЗ
17
Маджид Мохаммед
ЦФ
35
Муханнад Наим
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
20
Али Афиф
АП
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
13
Ойер
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Джонатан
ЦП
Остались в запасе
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
8
Месаад Аль-Хамад
ЦП
23
Леандро
ЦФ
96
Абдулрахман Нассер
ЦЗ
17
Маджид Мохаммед
ЦФ
35
Муханнад Наим
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
20
Али Афиф
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Статистика матча Барселона - Аль-Садд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Садд
- : -
20.11.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Садд
4 : 1
30.10.2026
Аль-Шамаль
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
26.10.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шахания
0 : 4
22.10.2026
Аль-Садд
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 14:25 (прямая)
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