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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Шорта - Пахтакор
Аль-Шорта - Пахтакор: обзор матча 21 октября 2024
Аль-Шорта
21.10.2024, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 3 тур
0 : 0
Завершен
Пахтакор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Шорта - Пахтакор
Желтая карточка
B. Moumouni
86'
Замена
H. Ali
️️️️
M. Dawood
77'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шорта
1
Ахмед Басиль
ВР
24
Faisal Jassim
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
36
Salomon Charles Banga
ЦЗ
15
Ahmed Yahia
ЦЗ
30
Фахд Юссеф
ЛВ
6
Sajjad Jasim
ЦП
14
Boubacar Moumouni
ЦП
29
Mohammed Dawood
ЦФ
9
Моанад Али
(К)
ЦФ
7
Махмуд Аль-Мавас
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Пахтакор
12
Владимир Назаров
ВР
3
Шахзод Азмиддинов
ЦЗ
8
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
5
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
7
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
17
Достон Хамдамов
ЦП
23
Абдурауф Буриев
ЦП
27
Sardor Sobirkhuzhaev
ЦП
22
Умар Адхамзода
ЦП
30
O. Jurakuziev
ЦП
10
Драган Черан
(К)
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
Аль-Шорта
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
8
Акам Ашем
ЦЗ
27
Ameer Sabah
ЦП
5
Rewan Amin
ЦП
25
Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi
ЦП
28
Lucas Esquerdinha
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
99
Шарара
ЦП
11
Bassam Shakir
ЦП
9
Hussein Ali
ЦП
31
Ahmad Zirwa
ЦФ
Пахтакор
1
Павел Павлюченко
ВР
1
Nikita Shevchenko
ВР
23
Махмуд Махамаджонов
ЦЗ
55
Мухаммадрасул Абдумажидов
ЦЗ
15
Diyor Ortikboev
ЦП
8
Бехруз Аскаров
ЦП
9
Ibrokhim Ibrokhimov
ЦП
40
Кими Мерк
АП
31
Мухаммадали Усмонов
ПВ
33
Дониер Абдуманнопов
ПВ
11
Пулатхужа Ходорхонов
ЦФ
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
4-2-1-3
1
Басиль
24
36
15
6
Юнис
6
14
30
Юссеф
7
Аль-Мавас
9
Али
29
4-5-1
12
Назаров
7
Алижонов
8
Абдуллаев
5
Хамралиев
3
Азмиддинов
17
Хамдамов
27
22
Адхамзода
30
23
Буриев
10
Черан
27
27
29
9
9
29
9
9
Остались в запасе
Аль-Шорта
Пахтакор
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
8
Акам Ашем
ЦЗ
5
Rewan Amin
ЦП
25
Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi
ЦП
28
Lucas Esquerdinha
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
99
Шарара
ЦП
11
Bassam Shakir
ЦП
31
Ahmad Zirwa
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
1
Павел Павлюченко
ВР
1
Nikita Shevchenko
ВР
23
Махмуд Махамаджонов
ЦЗ
55
Мухаммадрасул Абдумажидов
ЦЗ
15
Diyor Ortikboev
ЦП
8
Бехруз Аскаров
ЦП
40
Кими Мерк
АП
31
Мухаммадали Усмонов
ПВ
33
Дониер Абдуманнопов
ПВ
11
Пулатхужа Ходорхонов
ЦФ
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
Остались в запасе
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
8
Акам Ашем
ЦЗ
5
Rewan Amin
ЦП
25
Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi
ЦП
28
Lucas Esquerdinha
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
99
Шарара
ЦП
11
Bassam Shakir
ЦП
31
Ahmad Zirwa
ЦФ
Остались в запасе
1
Павел Павлюченко
ВР
1
Nikita Shevchenko
ВР
23
Махмуд Махамаджонов
ЦЗ
55
Мухаммадрасул Абдумажидов
ЦЗ
15
Diyor Ortikboev
ЦП
8
Бехруз Аскаров
ЦП
40
Кими Мерк
АП
31
Мухаммадали Усмонов
ПВ
33
Дониер Абдуманнопов
ПВ
11
Пулатхужа Ходорхонов
ЦФ
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Главный тренер
Максим Шацких
Статистика матча Аль-Шорта - Пахтакор
2
1
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
9
12
Офсайды
3
0
Количество передач
561
417
Сейвы
0
3
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Аль-Шорта
3 : 2
16.02.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Насаф
1 : 1
09.02.2026
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Аль-Шорта
0 : 5
22.12.2025
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
25.11.2025
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Трактор
1 : 0
03.11.2025
Аль-Шорта
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 30 тур
Пахтакор
- : -
03.12.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Кызылкум
1 : 2
28.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Локомотив Ташкент
2 : 1
20.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Пахтакор
3 : 1
08.11.2026
Коканд 1912
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Информация о матче
Главный судья:
Нин Ма
(Цзянсу)
Стадион:
Karbala International Stadium, Karbala
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