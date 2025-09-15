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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Шорта - Аль-Садд
Аль-Шорта - Аль-Садд: обзор матча 15 сентября 2025
Аль-Шорта
15.09.2025, понедельник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 1 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Садд
28'
D. Mendy
62'
Х. Аль-Хайдос
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Шорта - Аль-Садд
Завершен
90'
+1
Замена
Юсеф Аталь
️️️️➡️️
Рафа Мухика
Замена
Shareef Abdulkadhim
️️️️➡️️
Bassam Shakir
88'
Желтая карточка
Махмуд Аль-Мавас
83'
72'
Замена
Giovani
️️️️➡️️
Мустафа Машаал
72'
Замена
Мохаммед Ваад
️️️️➡️️
Хасан Аль-Хайдос
69'
Желтая карточка
Тарек Салман
Желтая карточка
Ahmed Yahia
69'
65'
Замена
Тарек Салман
️️️️➡️️
Педро Мигель
62'
ГОЛ! 1:1!
Хасан Аль-Хайдос
Пас отдал
Рафа Мухика
Замена
Rewan Amin
️️️️➡️️
Ahmad Farhan
58'
Замена
Махмуд Аль-Мавас
️️️️➡️️
Леонель Атеба
58'
Желтая карточка
Ahmad Farhan
48'
ГОЛ! 1:0!
D. Mendy
28'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шорта
1
Ахмед Басиль
(К)
ВР
3
Moises Lucas
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
15
Ahmed Yahia
ЦЗ
11
Bassam Shakir
ЦП
8
D. Mendy
ЦП
25
Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
9
Hussein Ali
ЦП
27
Ameer Sabah
ЦП
10
Леонель Атеба
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
80
Agustin Soria
ЦП
14
Мустафа Машаал
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
19
Рафа Мухика
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
(К)
ЦФ
11
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Аль-Шорта
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
6
Mehdi Ashabi
ЦЗ
98
Мустафа Садун
ЦЗ
21
Shareef Abdulkadhim
ЦП
5
Rewan Amin
ЦП
7
Махмуд Аль-Мавас
ПВ
19
Salem Ahmad
ЦФ
28
Hussein Jabbar
ЦФ
29
Mohammed Dawood
ЦФ
Аль-Садд
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
11
Мохаммед Ваад
ОП
26
Пау Прим
ОП
40
Yamaan Jarrar
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
23
A. Hatim
ЦФ
21
Giovani
ЦФ
3-5-1-1
1
Басиль
3
6
Юнис
15
25
17
9
27
8
11
10
Атеба
3-1-2-1-3
22
Баршам
29
Сайсс
2
Мигель
6
Отавио
4
Камара
80
14
Машаал
16
Хухи
11
Афиф
10
Аль-Хайдос
19
Мухика
11
21
21
11
17
5
5
17
10
Атеба
7
Аль-Мавас
7
Аль-Мавас
10
Атеба
19
Мухика
20
Аталь
20
Аталь
19
Мухика
10
Аль-Хайдос
11
Ваад
11
Ваад
10
Аль-Хайдос
2
Мигель
5
Салман
5
Салман
2
Мигель
14
Машаал
21
21
14
Машаал
Остались в запасе
Аль-Шорта
Аль-Садд
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
6
Mehdi Ashabi
ЦЗ
98
Мустафа Садун
ЦЗ
19
Salem Ahmad
ЦФ
28
Hussein Jabbar
ЦФ
29
Mohammed Dawood
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
26
Пау Прим
ОП
40
Yamaan Jarrar
ЦП
23
A. Hatim
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Остались в запасе
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
6
Mehdi Ashabi
ЦЗ
98
Мустафа Садун
ЦЗ
19
Salem Ahmad
ЦФ
28
Hussein Jabbar
ЦФ
29
Mohammed Dawood
ЦФ
Остались в запасе
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
26
Пау Прим
ОП
40
Yamaan Jarrar
ЦП
23
A. Hatim
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Главный тренер
Бруну Пинейру
Статистика матча Аль-Шорта - Аль-Садд
3
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
10
13
Офсайды
2
1
Количество передач
465
332
Сейвы
0
1
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
1
6
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Информация о матче
Главный судья:
Qasim Matar Ali Al-Hatmi, Oman
Стадион:
Al Zawraa Stadium, Baghdad
Посещаемость:
16117
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