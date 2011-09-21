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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ахмат - Торпедо Вл
Ахмат - Торпедо Вл: обзор матча 21 сентября 2011
Ахмат
21.09.2011, среда, 16:30
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Торпедо Вл
50'
А. Павленко
57'
М. Мгуни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ахмат - Торпедо Вл
Желтая карточка
А. Кацаев
+1
Замена
С. Игнатьев
️️️️
И. Зинин
Желтая карточка
М. Беляев
Замена
В. Макиев
️️️️
А. Тюргашкин
Замена
Л. Гвазава
️️️️
Эвертон
Замена
А. Лунин
️️️️
В. Малышев
ГОЛ! 2:0!
М. Мгуни
Пас отдал
О. Власов
ГОЛ! 1:0!
А. Павленко
Пас отдал
Благо
Замена
А. Кацаев
️️️️
З. Садаев
Замена
М. Мгуни
️️️️
Тиуи
Желтая карточка
З. Садаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
84
Олег Власов
ПЗ
28
Тиуи
ЛП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
8
Александр Павленко
ПП
26
Эвертон
ЦФ
9
Заур Садаев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
7
Илья Зинин
ЛП
9
Валерий Малышев
ЦП
33
Дмитрий Прошин
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
13
Сергей Шалин
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
81
Антон Лунин
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
17
Андрей Гацко
ЦФ
4-1-3-2
35
Джанаев
33
Ятченко
25
Йиранек
8
Омельянчук
84
Власов
8
Маурисио
28
Тиуи
40
Благо
8
Павленко
9
Садаев
26
Эвертон
4-4-2
24
Чилюшкин
33
Гермашов
6
Беляев
15
Каратыгин
22
Дубровин
7
Тюргашкин
9
Малышев
33
Прошин
7
Зинин
23
Втюрин
90
Делькин
26
Эвертон
6
Гвазава
6
Гвазава
26
Эвертон
9
Садаев
10
Кацаев
10
Кацаев
9
Садаев
28
Тиуи
27
Мгуни
27
Мгуни
28
Тиуи
9
Малышев
81
Лунин
81
Лунин
9
Малышев
7
Зинин
27
Игнатьев
27
Игнатьев
7
Зинин
7
Тюргашкин
21
Макиев
21
Макиев
7
Тюргашкин
Остались в запасе
Ахмат
Торпедо Вл
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Иса Байтиев
30
Дмитрий Епифанов
ВР
13
Сергей Шалин
ПЗ
15
Максим Зимарев
ЦП
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Остались в запасе
30
Дмитрий Епифанов
ВР
13
Сергей Шалин
ПЗ
15
Максим Зимарев
ЦП
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Ахмат - Торпедо Вл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:25 (прямая)
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