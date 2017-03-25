Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Ред Буллз - Реал Солт-Лейк: обзор матча 25 марта 2017
Нью-Йорк Ред Буллз
25.03.2017, суббота, 23:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Реал Солт-Лейк
Замена
Ш. Дэвис
️️️️
Ф. Гульбрандсен
75'
70'
Желтая карточка
А. Маунд
68'
Желтая карточка
Санни
Замена
С. Зиццо
️️️️
К. Лэйд
61'
57'
Желтая карточка
Л. Малхолланд
Желтая карточка
К. Лоуренс
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Волкан Демирель
ВР
31
Луис Роблес
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
5
Соуза
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
8
Фелипе Мартинс
ЦП
10
Диего
АП
9
Фернандао
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Реал Солт-Лейк
16
Крис Вингерт
ЦЗ
21
Аарон Маунд
ЦЗ
8
Санни
ЛП
19
Люк Малхолланд
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Фабиано
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
27
Шон Дэвис
ЦП
15
Салваторе Зиццо
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
3-2-5-3-3
1
Демирель
2
Озбайраклы
92
Лоуренс
5
Лэйд
88
Эркин
30
Ба
22
Мияилович
98
Райт-Филлипс
77
Ройер
8
Мартинс
9
Тюрук
17
Нани
10
Диего
5
Соуза
8
Гульбрандсен
21
Бисесвар
9
Фернандао
2-2-1
16
Вингерт
21
Маунд
19
Малхолланд
8
Санни
14
Мовсисян
5
Соуза
5
Топал
5
Топал
5
Соуза
2
Озбайраклы
32
ван Перси
32
ван Перси
2
Озбайраклы
8
Гульбрандсен
27
Дэвис
27
Дэвис
8
Гульбрандсен
5
Лэйд
15
Зиццо
15
Зиццо
5
Лэйд
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Реал Солт-Лейк
1
Фабиано
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Реал Солт-Лейк
1
2
9
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
9
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Спортс Иллюстрейтид
Новости команд
Все
Нью-Йорк Ред Буллз
Реал Солт-Лейк
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Шварц написал Карпину после его назначения в «Динамо»
2025.06.17 21:45
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+