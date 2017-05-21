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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Краснодар
Томь - Краснодар: обзор матча 21 мая 2017
Томь
21.05.2017, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 5
Завершен
Краснодар
49'
А. Соболев (П)
17'
Ф. Смолов
26'
Ф. Смолов
33'
М. Перейра
72'
Налдо
79'
Ф. Смолов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Краснодар
Замена
А. Зорин
️️️️
А. Науменко
86'
80'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
М. Перейра
79'
ГОЛ! 1:5!
Ф. Смолов
Пас отдал
Жоаозиньо
73'
Замена
И. Жигулев
️️️️
Ю. Газинский
72'
ГОЛ! 1:4!
Налдо
Пас отдал
К. Рамирес
Желтая карточка
А. Науменко
69'
Желтая карточка
Д. Сасин
52'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Соболев
49'
46'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
В. Калешин
Желтая карточка
Р. Салахутдинов
42'
33'
ГОЛ! 0:3!
М. Перейра
Желтая карточка
Н. Гвинейский
32'
26'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Смолов
17'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
М. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
54
Александр Букачев
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
94
Александр Науменко
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
41
Андрей Зорин
ЦП
Краснодар
31
Илья Абаев
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
4-3-2-1
42
Мелихов
84
Митерев
69
Карымов
54
Букачев
66
Пульич
98
Гвинейский
94
Науменко
65
Салахутдинов
77
Сасин
97
Большунов
7
Соболев
3-2-2-1-2
88
Синицын
17
Калешин
4
Гранквист
5
Налдо
49
Шишкин
2
Рамирес
10
Перейра
18
Газинский
7
Классон
14
Вандерсон
90
Смолов
94
Науменко
41
Зорин
41
Зорин
94
Науменко
17
Калешин
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
17
Калешин
10
Перейра
92
Подберезкин
92
Подберезкин
10
Перейра
18
Газинский
10
Жигулев
10
Жигулев
18
Газинский
Остались в запасе
Томь
Краснодар
1
Алексей Солосин
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Томь - Краснодар
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
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