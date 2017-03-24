Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Испания - Израиль
Испания - Израиль: обзор матча 24 марта 2017
Испания
24.03.2017, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 5 тур
4 : 1
Завершен
Израиль
13'
Д. Сильва
45+1'
Витоло
51'
Д. Коста
88'
Иско
76'
Л. Рафаэлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Израиль
ГОЛ! 4:1!
Иско
Пас отдал
Я. Аспас
88'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Витоло
84'
77'
Желтая карточка
Э. Даса
76'
ГОЛ! 3:1!
Л. Рафаэлов
Замена
Иско
️️️️
А. Иньеста
70'
64'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Т. Бен-Хаим II
Замена
Коке
️️️️
Т. Алькантара
63'
60'
Замена
Д. Келтьенс
️️️️
Д. Эйнбиндер
ГОЛ! 3:0!
Д. Коста
Пас отдал
Т. Алькантара
51'
ГОЛ! 2:0!
Витоло
Пас отдал
Т. Алькантара
45'
+1
19'
Замена
Т. Тавата
️️️️
Э. Тиби
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
Пас отдал
Ж. Альба
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
11
Витоло
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Тиаго Алькантара
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Израиль
5
Рами Гершон
ВР
18
Офир Марсиано
ВР
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Бибрас Натхо
ОП
8
Альмог Коэн
ЦП
11
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Испания
23
Серхио Рико
ВР
13
Кепа
ВР
4
Начо
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
12
Андер Эррера
ЦП
8
Коке
ЦП
22
Иско
АП
11
Педро
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
16
Жерар Деулофеу
ЦФ
17
Яго Аспас
ЦФ
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
1
Борис Клейман
ВР
19
Дор Эло
ЦЗ
0
Давид Келтьенс
ЦЗ
13
Талеб Тавата
ЦЗ
4
Нир Биттон
ОП
13
Ширан Йейни
ЦП
0
Дор Мича
ЦП
11
Итай Шехтер
ЦФ
0
Майкл Охана
ЦФ
17
Бен Саар
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
4-3-2-1
1
Де Хеа
18
Альба
15
Рамос
3
Пике
2
Карвахаль
5
Бускетс
6
Иньеста
10
Алькантара
11
Витоло
21
Сильва
19
Коста
3-1-3-2
5
Гершон
2
Даса
0
Тзедек
21
Тиби
6
Натхо
9
Рафаэлов
11
Эйнбиндер
8
Коэн
12
Бен-Хаим II
7
Захави
10
Алькантара
8
Коке
8
Коке
10
Алькантара
6
Иньеста
22
Иско
22
Иско
6
Иньеста
11
Витоло
17
Аспас
17
Аспас
11
Витоло
11
Эйнбиндер
0
Келтьенс
0
Келтьенс
11
Эйнбиндер
21
Тиби
13
Тавата
13
Тавата
21
Тиби
12
Бен-Хаим II
8
Хемед
8
Хемед
12
Бен-Хаим II
Остались в запасе
Испания
Израиль
23
Серхио Рико
ВР
13
Кепа
ВР
4
Начо
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
12
Андер Эррера
ЦП
11
Педро
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
16
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Ариэль Харуш
ВР
1
Борис Клейман
ВР
19
Дор Эло
ЦЗ
4
Нир Биттон
ОП
13
Ширан Йейни
ЦП
0
Дор Мича
ЦП
11
Итай Шехтер
ЦФ
0
Майкл Охана
ЦФ
17
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Остались в запасе
23
Серхио Рико
ВР
13
Кепа
ВР
4
Начо
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
12
Андер Эррера
ЦП
11
Педро
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
16
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
1
Ариэль Харуш
ВР
1
Борис Клейман
ВР
19
Дор Эло
ЦЗ
4
Нир Биттон
ОП
13
Ширан Йейни
ЦП
0
Дор Мича
ЦП
11
Итай Шехтер
ЦФ
0
Майкл Охана
ЦФ
17
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Элиша Леви
Статистика матча Испания - Израиль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Эль Молинон
Новости команд
Все
Испания
Израиль
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
14:47
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
14:47
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
14:47
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Косово – Израиль: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Косово и Израиля на победу в матче 5 тура
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+