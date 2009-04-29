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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Череповец - Торпедо Вл
Череповец - Торпедо Вл: обзор матча 29 апреля 2009
Череповец
29.04.2009, среда, 18:00
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад, 3 тур
1 : 2
Завершен
Торпедо Вл
37'
С. Фетисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Череповец - Торпедо Вл
Замена
️️️️
С. Бурченков
Замена
️️️️
И. Петров
Замена
️️️️
П. Втюрин
Желтая карточка
О. Кибизов
Замена
️️️️
В. Леонов
Вторая желтая
А. Трофимов
Замена
️️️️
А. Смирнов
Замена
️️️️
В. Малышев
Желтая карточка
И. Бидов
ГОЛ! 1:0!
С. Фетисов
Желтая карточка
А. Трофимов
Желтая карточка
С. Фетисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Череповец
0
Игорь Петров
ВР
2
Владимир Моисеев
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
19
Николай Шестаков
ЦЗ
20
Николай Смирнов
ЦЗ
25
Олег Кибизов
ЦЗ
0
Андрей Бубчиков
ЦП
15
Александр Паршин
ЦП
0
Сергей Фетисов
ЦП
0
Александр Жикул
ЦФ
10
Ислам Бидов
ЦФ
Главный тренер
Николай Государенков
Торпедо Вл
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
0
Сергей Бурченков
ЦЗ
91
Андрей Трофимов
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
18
Андрей Смирнов
ЦП
0
Валерий Леонов
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
23
Павел Втюрин
ЦФ
9
Валерий Малышев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
3-2-3-2
0
Петров
19
Шестаков
20
Смирнов
25
Кибизов
15
Ершов
2
Моисеев
0
Бубчиков
15
Паршин
0
Фетисов
10
Бидов
0
Жикул
4-4-2
14
Конюхов
0
Бурченков
91
Трофимов
15
Каратыгин
22
Дубровин
0
Леонов
7
Зинин
7
Тюргашкин
18
Смирнов
9
Малышев
23
Втюрин
Остались в запасе
Череповец
Торпедо Вл
Главный тренер
Николай Государенков
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Николай Государенков
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Череповец - Торпедо Вл
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Муром
2 : 2
01.11.2026
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Череповец
1 : 0
25.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Череповец
1 : 2
27.09.2026
Динамо Вг
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
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