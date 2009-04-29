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    Николай Государенков

    Тренер
    Имя Николай
    Отчество Васильевич
    Фамилия Государенков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 21 мая 1950
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Череповец 9 4 2 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.04.2009 Череповец 1 : 2 Торпедо Вл
    02.05.2009 Череповец 2 : 1 Спарта
    08.05.2009 Череповец 0 : 0 Спартак К
    11.05.2009 Текстильщик 0 : 1 Череповец
    19.05.2009 Череповец 2 : 2 Псков-747
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