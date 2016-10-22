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РПЛ 2026/2027
Уфа - Ростов
Уфа - Ростов: обзор матча 22 октября 2016
Уфа
22.10.2016, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Ростов
Замена
Марсиньо
️️️️
И. Обляков
81'
78'
Замена
С. Азмун
️️️️
С. Эзатолахи
72'
Желтая карточка
П. Гуйе
Замена
С. Игбун
️️️️
О. Ваньек
68'
62'
Замена
А. Ерохин
️️️️
М. Григорьев
59'
Замена
Д. Полоз
️️️️
М. Думбия
Желтая карточка
О. Ваньек
46'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
45'
+2
Желтая карточка
К. Фатай
41'
Замена
В. Кротов
️️️️
И. Абдулавов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Андрей Препелицэ
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Иван Данильянц
Уфа
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
33
Валерий Ярошенко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
3-3-1-1-2
88
Шелия
33
Сухов
5
Васин
3
Аликин
27
Живоглядов
13
Засеев
89
Стоцкий
90
Ваньек
10
Обляков
99
Абдулавов
7
Фатай
3-1-4-2
35
Джанаев
18
Гуйе
13
Гранат
32
Мевля
28
Препелицэ
10
Григорьев
6
Эзатолахи
16
Нобоа
88
Киреев
19
Байрамян
7
Думбия
99
Абдулавов
57
Кротов
57
Кротов
99
Абдулавов
10
Обляков
10
Марсиньо
10
Марсиньо
10
Обляков
90
Ваньек
44
Игбун
44
Игбун
90
Ваньек
10
Григорьев
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Григорьев
7
Думбия
7
Полоз
7
Полоз
7
Думбия
6
Эзатолахи
20
Азмун
20
Азмун
6
Эзатолахи
Остались в запасе
Уфа
Ростов
72
Андрей Батютин
ЛВ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
33
Валерий Ярошенко
ЦП
30
Никита Медведев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
Главный тренер
Иван Данильянц
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
Остались в запасе
33
Валерий Ярошенко
ЦП
30
Никита Медведев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Иван Данильянц
Статистика матча Уфа - Ростов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Андрей Глот (Ярославль)
Антон Кобзев (Москва)
Инспектор:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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