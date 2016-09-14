Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Севилья
Ювентус - Севилья: обзор матча 14 сентября 2016
Ювентус
14.09.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Севилья
90'
Замена
Д. Карришу
️️️️
Ф. Васкес
Замена
М. Пьяца
️️️️
П. Дибала
86'
78'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
М. Краневиттер
Замена
А. Сандро
️️️️
П. Эвра
68'
Замена
М. Пьянич
️️️️
К. Асамоа
68'
64'
Замена
Х. Корреа
️️️️
П. Сарабия
45'
+1
Желтая карточка
А. Рами
40'
Желтая карточка
В. Иборра
36'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Патрис Эвра
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
20
Франко Васкес
АП
15
Стивен Н'Зонзи
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Ювентус
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Севилья
46
Сальваторе Сиригу
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
15
Барцальи
14
Кьеллини
19
Бонуччи
10
Алвес
99
Лемина
27
Асамоа
28
Хедира
27
Эвра
9
Игуаин
21
Дибала
4-3-3
15
Серхио Рико
25
Меркадо
23
Рами
2
Пареха
18
Эскудеро
15
Н'Зонзи
10
Иборра
5
Краневиттер
7
Сарабия
20
Васкес
7
Витоло
27
Эвра
26
Сандро
26
Сандро
27
Эвра
27
Асамоа
15
Пьянич
15
Пьянич
27
Асамоа
21
Дибала
7
Пьяца
7
Пьяца
21
Дибала
5
Краневиттер
25
Мариано
25
Мариано
5
Краневиттер
20
Васкес
23
Карришу
23
Карришу
20
Васкес
7
Сарабия
32
Корреа
32
Корреа
7
Сарабия
Остались в запасе
Ювентус
Севилья
7
Хуан Куадрадо
ПП
33
Нето
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
46
Сальваторе Сиригу
ВР
10
Гансо
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
33
Нето
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
10
Гансо
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Ювентус - Севилья
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Ювентус
Севилья
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
10:32
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
08:55
1
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 21:21
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
08:55
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
10:32
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 21:21
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+