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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Химки - Локомотив
Химки - Локомотив: обзор матча 21 сентября 2016
Химки
21.09.2016, среда, 20:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Локомотив
44'
А. Касаев
53'
И. Чернышов (АГ)
63'
И. Портнягин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Химки - Локомотив
87'
Желтая карточка
В. Игнатьев
Желтая карточка
И. Чернышов
77'
Желтая карточка
Н. Лапин
74'
69'
Замена
И. Денисов
️️️️
А. Касаев
Замена
Г. Галешич
️️️️
Я. Казаев
68'
63'
ГОЛ! 0:3!
И. Портнягин
Замена
А. Мостовой
️️️️
Д. Малания
59'
56'
Замена
И. Портнягин
️️️️
А. Самедов
Замена
М. Гащенков
️️️️
И. Губерац
54'
53'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
И. Чернышов
46'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
А. Миранчук
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Касаев
Пас отдал
Д. Баринов
Желтая карточка
Я. Казаев
22'
Желтая карточка
Н. Тюнин
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
88
Ивица Губерац
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
33
Даниэль Сикорски
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
77
Михаил Гащенков
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
24
Горан Галешич
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Цицилин
20
Малания
5
Шумских
26
Чернышов
27
Заика
88
Губерац
9
Лапин
53
Казаев
4
Тюнин
8
Петрусев
33
Сикорски
4-1-3-1-1
31
Абаев
20
Игнатьев
39
Пейчинович
17
Михалик
55
Янбаев
6
Баринов
19
Самедов
88
Ндинга
11
Касаев
59
Миранчук
19
Хенти
88
Губерац
77
Гащенков
77
Гащенков
88
Губерац
20
Малания
77
Мостовой
77
Мостовой
20
Малания
53
Казаев
24
Галешич
24
Галешич
53
Казаев
11
Касаев
27
Денисов
27
Денисов
11
Касаев
59
Миранчук
18
Коломейцев
18
Коломейцев
59
Миранчук
19
Самедов
97
Портнягин
97
Портнягин
19
Самедов
Остались в запасе
Химки
Локомотив
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
1
Гилерме
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Химки - Локомотив
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Родина
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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