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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Остенде
Стандард - Остенде: обзор матча 12 марта 2017
Стандард
12.03.2017, воскресенье, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Остенде
53'
И. Бельфодиль
82'
И. Бельфодиль (П)
13'
М. Боссар
47'
Д. Акпала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Остенде
ГОЛ с пенальти! 2:2!
И. Бельфодиль
82'
Желтая карточка
К. Фай
66'
58'
Замена
Б. Годо
️️️️
Ж. Томашевич
ГОЛ! 1:2!
И. Бельфодиль
53'
47'
ГОЛ! 0:2!
Д. Акпала
Замена
Ж. Лежар
️️️️
М. Доссеви
40'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Боссар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
24
Корентин Фьоре
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остенде
1
Силвио Прото
ВР
29
Матиас Боссар
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ОП
7
Себастьен Сиани
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
10
Франк Беррье
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Стандард
28
Гийом Хуберт
ВР
2
Горо
ЦЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
20
Михель Йонкхир
ЦП
2-1-2-1-1
1
Жилле
19
Фай
24
Фьоре
75
Сиссе
14
Доссеви
19
Лайфис
8
Жуниор
19
Бельфодиль
2-1-5-1
1
Прото
29
Боссар
5
Томашевич
6
Антуньес
7
Сиани
26
Вандендрище
55
Канесин
10
Беррье
8
Эль-Ганасси
17
Акпала
14
Доссеви
30
Лежар
30
Лежар
14
Доссеви
5
Томашевич
31
Годо
31
Годо
5
Томашевич
Остались в запасе
Стандард
Остенде
28
Гийом Хуберт
ВР
2
Горо
ЦЗ
Главный тренер
Венсан Эуврар
28
Вилльям Дютуа
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
20
Михель Йонкхир
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
28
Гийом Хуберт
ВР
2
Горо
ЦЗ
Остались в запасе
28
Вилльям Дютуа
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
20
Михель Йонкхир
ЦП
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Стандард - Остенде
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
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Стандард
Остенде
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