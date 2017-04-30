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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Амкар-Пермь
Ростов - Амкар-Пермь: обзор матча 30 апреля 2017
Ростов
30.04.2017, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
57'
А. Бухаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Амкар-Пермь
77'
Желтая карточка
Б. Идову
67'
Замена
А. Шиндер
️️️️
А. Гасилин
65'
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
А. Милькович
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Полоз
61'
58'
Замена
П. Комолов
️️️️
С. Баланович
ГОЛ! 1:0!
А. Бухаров
57'
55'
Красная карточка
Б. Йовичич
Замена
А. Бухаров
️️️️
С. Азмун
46'
Замена
П. Могилевец
️️️️
М. Симич
42'
34'
Желтая карточка
А. Милькович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
28
Андрей Препелицэ
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
77
Михаил Костюков
ПВ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Ростов
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Павел Могилевец
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Амкар-Пермь
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Александр Будаков
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
99
Олег Мищенко
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Александр Салугин
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Медведев
30
Кудряшов
44
Навас
55
Симич
43
Терентьев
28
Препелицэ
8
Гацкан
16
Нобоа
7
Полоз
19
Байрамян
20
Азмун
3-5-1-1
1
Хомич
30
Идову
6
Конде
3
Зайцев
2
Милькович
11
Занев
5
Гол
32
Йовичич
23
Баланович
77
Костюков
19
Гасилин
55
Симич
28
Могилевец
28
Могилевец
55
Симич
7
Полоз
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Полоз
20
Азмун
11
Бухаров
11
Бухаров
20
Азмун
2
Милькович
13
Гиголаев
13
Гиголаев
2
Милькович
23
Баланович
20
Комолов
20
Комолов
23
Баланович
19
Гасилин
7
Шиндер
7
Шиндер
19
Гасилин
Остались в запасе
Ростов
Амкар-Пермь
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
Главный тренер
Иван Данильянц
10
Давид Хурцидзе
АП
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Александр Будаков
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Александр Будаков
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Ростов - Амкар-Пермь
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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