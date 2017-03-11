Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Оренбург
Рубин - Оренбург: обзор матча 11 марта 2017
Рубин
11.03.2017, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Оренбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Оренбург
Желтая карточка
М. Канунников
90'
89'
Замена
А. Саная
️️️️
М. Дуриш
83'
Замена
С. Драгун
️️️️
Р. Воробьев
79'
Желтая карточка
М. Сиваков
74'
Желтая карточка
А. Малых
Замена
Г. Карадениз
️️️️
Д. Ткачук
67'
Замена
М. Цакташ
️️️️
Р. Камболов
65'
60'
Желтая карточка
М. Дуриш
Желтая карточка
К. Самбрано
30'
Желтая карточка
Р. Камболов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
9
Жонатас
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Оренбург
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
40
Благо
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
30
Александр Гутор
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
4-2-2-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
90
Бурлак
3
Самбрано
26
Бауэр
88
Камболов
6
М'Вила
31
Ткачук
10
Жемалетдинов
99
Канунников
9
Жонатас
4-1-4-1
41
Кержаков
12
Малых
3
Сиваков
58
Ойеволе
2
Полуяхтов
8
Афонин
14
Коронов
40
Благо
84
Воробьев
10
Григорьев
57
Дуриш
31
Ткачук
61
Карадениз
61
Карадениз
31
Ткачук
88
Камболов
10
Цакташ
10
Цакташ
88
Камболов
84
Воробьев
21
Драгун
21
Драгун
84
Воробьев
57
Дуриш
32
Саная
32
Саная
57
Дуриш
Остались в запасе
Рубин
Оренбург
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
30
Александр Гутор
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
30
Александр Гутор
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Рубин - Оренбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Лунев (Новосибирск)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Резервный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Рубин
Оренбург
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
17:52
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
15:15
2
Семак назвал игроков «Зенита», которые могут пропустить матч с «Рубином»
14:17
2
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
15:15
2
Семак назвал игроков «Зенита», которые могут пропустить матч с «Рубином»
14:17
2
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
Вчера, 09:50
1
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
17:52
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
69
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+