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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Динамо
Спартак-Нальчик - Динамо: обзор матча 13 августа 2016
Спартак-Нальчик
13.08.2016, суббота, 18:30
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
87'
А. Катрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Динамо
90'
+1
Замена
С. Драгун
️️️️
А. Зотов
87'
ГОЛ! 0:1!
А. Катрич
Замена
А. Марченко
️️️️
А. Соблиров
83'
73'
Замена
Е. Луценко
️️️️
Ф. Бечирай
Замена
З. Макоев
️️️️
Ш. Мухаммад
63'
58'
Замена
А. Катрич
️️️️
А. Ташаев
46'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
И. Темников
Замена
Т. Тебердиев
️️️️
В. Семенов
46'
Замена
Д. Войнов
️️️️
А. Каркаев
31'
29'
Желтая карточка
Д. Белоруков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
4-1-3-2
1
Антипов
5
Семенов
7
Соблиров
4
Дашаев
3
Мурачев
34
Дроздов
14
Каркаев
17
Мухаммад
21
Ахриев
9
Бажев
9
Гугуев
3-2-2-1-2
1
Шунин
18
Морозов
8
Хольмен
21
Белоруков
11
Темников
32
Терехов
21
Зотов
41
Сапета
88
Ташаев
9
Бечирай
8
Панченко
7
Соблиров
48
Марченко
48
Марченко
7
Соблиров
17
Мухаммад
88
Макоев
88
Макоев
17
Мухаммад
5
Семенов
7
Тебердиев
7
Тебердиев
5
Семенов
14
Каркаев
21
Войнов
21
Войнов
14
Каркаев
88
Ташаев
77
Катрич
77
Катрич
88
Ташаев
11
Темников
6
Кузьмин
6
Кузьмин
11
Темников
21
Зотов
21
Драгун
21
Драгун
21
Зотов
9
Бечирай
48
Луценко
48
Луценко
9
Бечирай
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Динамо
7
Сергей Крамаренко
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
7
Сергей Крамаренко
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Спартак
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