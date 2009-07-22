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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Спартак-Нальчик
ЦСКА - Спартак-Нальчик: обзор матча 22 июля 2009
ЦСКА
22.07.2009, среда, 20:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Спартак-Нальчик
Замена
К. Берхамов
️️️️
Р. Концедалов
Замена
Ф. Мартин Пароди
️️️️
Р. Калимуллин
Замена
Р. Жезус
️️️️
Т. Нецид
Замена
М. Маазу
️️️️
Е. Алдонин
Желтая карточка
М. Джудович
Желтая карточка
К. Гетериев
Замена
М. Дзахмишев
️️️️
Г. Гогуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ПЗ
20
Евгений Алдонин
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Вагнер Лав
АП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Спартак-Нальчик
22
Деян Радич
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
11
Роман Концедалов
ОП
15
Аслан Машуков
ЦП
13
Казбек Гетериев
ЦП
31
Леандро
ПП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
5
Антон Власов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
60
Рикардо Жезус
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Спартак-Нальчик
11
Марат Дзахмишев
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
0
Франко Мартин Пароди
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
5
Шемберас
20
Алдонин
10
Мамаев
66
Дзагоев
17
Красич
19
Вагнер Лав
15
Нецид
4-1-4-1
22
Радич
15
Кисенков
25
Амисулашвили
20
Джудович
33
Ятченко
11
Концедалов
31
Леандро
15
Машуков
13
Гетериев
7
Гогуа
15
Калимуллин
15
Нецид
60
Жезус
60
Жезус
15
Нецид
20
Алдонин
22
Маазу
22
Маазу
20
Алдонин
7
Гогуа
11
Дзахмишев
11
Дзахмишев
7
Гогуа
11
Концедалов
7
Берхамов
7
Берхамов
11
Концедалов
15
Калимуллин
0
Пароди
0
Пароди
15
Калимуллин
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак-Нальчик
5
Антон Власов
ЦЗ
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
5
Антон Власов
ЦЗ
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча ЦСКА - Спартак-Нальчик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
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1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Дорошенко
(Ейск)
Помощники судьи:
А.Харламов (Тобольск)
Л.Антонов (Владимир)
Делегат:
В.Башкиров (Московская область)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:45 (прямая)
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