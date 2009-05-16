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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - ФК Москва
Химки - Москва: обзор матча 16 мая 2009
Химки
16.05.2009, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Москва
43'
Ю. Кириллов
57'
М. Якубко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Москва
Замена
П. Голышев
️️️️
А. Ставпец
Замена
Д. Блатняк
️️️️
О. Кожанов
Замена
В. Никифоров
️️️️
О. Самсонов
Замена
А. Рылов
️️️️
А. Ребко
Замена
Б. Крунич
️️️️
М. Якубко
Пенальти не реализован!
Э. Низамутдинов
Красная карточка
М. Йоп
Желтая карточка
И. Цветкович
ГОЛ! 1:1!
М. Якубко
Пас отдал
А. Ребко
ГОЛ! 1:0!
Ю. Кириллов
Желтая карточка
А. Васянович
Желтая карточка
Ю. Кириллов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
(К)
ВР
42
Юрий Кириллов
ЛЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
33
Евгений Гапон
ЦЗ
5
Виктор Головатенко
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
31
Иван Цветкович
ЦП
5
Максим Зиновьев
ЦП
36
Олег Самсонов
АП
81
Эльдар Низамутдинов
ПП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Москва
30
Юрий Жевнов
(К)
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
7
Александр Шешуков
ЦЗ
25
Мариуш Йоп
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Химки
27
Михаил Комаров
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Виктор Будянский
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
0
Яни Тапани Виртанен
ЦФ
Москва
1
Антон Амельченко
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
71
Александр Маренич
ЛП
0
Бранислав Крунич
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
4-4-1-1
21
Березовский
42
Кириллов
2
Настич
33
Гапон
5
Головатенко
5
Пилипчук
31
Цветкович
5
Зиновьев
81
Низамутдинов
36
Самсонов
20
Кожанов
4-1-2-1-2
30
Жевнов
30
Васянович
7
Шешуков
25
Йоп
88
Григалава
23
Тарасов
17
Ребко
88
Чеснаускис
16
Ставпец
26
Якубко
19
Бракамонте
36
Самсонов
10
Никифоров
10
Никифоров
36
Самсонов
20
Кожанов
19
Блатняк
19
Блатняк
20
Кожанов
26
Якубко
0
Крунич
0
Крунич
26
Якубко
17
Ребко
10
Рылов
10
Рылов
17
Ребко
16
Ставпец
72
Голышев
72
Голышев
16
Ставпец
Остались в запасе
Химки
Москва
0
Яни Тапани Виртанен
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Виктор Будянский
ЦП
1
Антон Амельченко
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
71
Александр Маренич
ЛП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Остались в запасе
0
Яни Тапани Виртанен
ЦФ
27
Михаил Комаров
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Виктор Будянский
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
71
Александр Маренич
ЛП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Статистика матча Химки - Москва
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Арена-Химки
Посещаемость:
3500 из 18636 зрителей (18%)
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