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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Томь
Рубин - Томь: обзор матча 11 мая 2009
Рубин
11.05.2009, понедельник, 14:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
4 : 0
Завершен
Томь
24'
Р. Шаронов
27'
Г. Карадениз
80'
Р. Адамов
84'
Х. Кабзе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Томь
ГОЛ! 4:0!
Х. Кабзе
Пас отдал
А. Горбанец
Замена
А. Архипов
️️️️
С. Корниленко
Замена
А. Радосавлевич
️️️️
С. Скобляков
Замена
Х. Кабзе
️️️️
Р. Адамов
ГОЛ! 3:0!
Р. Адамов
Пас отдал
К. Нобоа
Замена
А. Горбанец
️️️️
Г. Карадениз
Желтая карточка
А. Иванов
Замена
В. Волков
️️️️
А. Харитонов
Желтая карточка
С. Корниленко
Замена
С. Ребров
️️️️
А. Домингес
Желтая карточка
К. Нобоа
ГОЛ! 2:0!
Г. Карадениз
Пас отдал
А. Домингес
ГОЛ! 1:0!
Р. Шаронов
Желтая карточка
С. Навас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
24
Алексей Попов
ПЗ
37
Сергей Семак
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Алехандро Домингес
АП
61
Гекдениз Карадениз
ПВ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Томь
35
Сергей Парейко
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
59
Андрей Иванов
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
55
Сергей Скобляков
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
10
Горан Мазнов
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Рубин
1
Сергей Козко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
14
Сергей Ребров
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
0
Степан Томас
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
12
Александар Радосавлевич
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
0
Норберт Немет
АП
11
Виталий Волков
АП
26
Антон Архипов
ЦФ
4-3-2-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
76
Шаронов
44
Навас
24
Попов
37
Семак
40
Сибайя
16
Нобоа
10
Домингес
61
Карадениз
21
Адамов
4-4-2
35
Парейко
37
Йокич
21
Катынсус
59
Иванов
24
Смирнов
33
Климов
55
Скобляков
66
Мичков
83
Харитонов
12
Корниленко
10
Мазнов
61
Карадениз
32
Горбанец
32
Горбанец
61
Карадениз
10
Домингес
14
Ребров
14
Ребров
10
Домингес
21
Адамов
99
Кабзе
99
Кабзе
21
Адамов
55
Скобляков
12
Радосавлевич
12
Радосавлевич
55
Скобляков
83
Харитонов
11
Волков
11
Волков
83
Харитонов
12
Корниленко
26
Архипов
26
Архипов
12
Корниленко
Остались в запасе
Рубин
Томь
1
Сергей Козко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
0
Степан Томас
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
16
Алексей Поляков
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
0
Норберт Немет
АП
Остались в запасе
1
Сергей Козко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
0
Степан Томас
ЦП
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
0
Норберт Немет
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Томь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Помощники судьи:
В. Бобык
В. Волков (оба - Москва)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Центральный
Посещаемость:
12000 из 25400 зрителей (47%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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