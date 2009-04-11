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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Томь
Кубань (ЛФЛ) - Томь: обзор матча 11 апреля 2009
Кубань (ЛФЛ)
11.04.2009, суббота, 19:15
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Томь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Томь
Замена
А. Тихоновецкий
️️️️
Д. Горбушин
Желтая карточка
А. Топчу
Замена
В. Янотовский
️️️️
Н. Немет
Замена
А. Байрыев
️️️️
А. Ушенин
Желтая карточка
В. Боавентура
Замена
Д. Горбушин
️️️️
Х. Драман
Желтая карточка
Д. Мичков
Замена
В. Катынсус
️️️️
Д. Евсиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Андрей Топчу
(К)
ЛП
34
Андрей Ушенин
ЦП
2
Сани Кайта
ЦП
0
Хамину Драман
АП
11
Алан Касаев
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
Томь
35
Сергей Парейко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
0
Денис Евсиков
ПЗ
33
Валерий Климов
(К)
ЛП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
12
Александар Радосавлевич
ЦП
0
Норберт Немет
ЦП
83
Александр Харитонов
ПП
10
Горан Мазнов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
11
Виталий Волков
АП
26
Антон Архипов
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
4-4-1-1
62
Ботвиньев
98
Боавентура
2
Засеев
23
Джиоев
14
Хагуш
10
Топчу
34
Ушенин
2
Кайта
11
Касаев
0
Драман
15
Траоре
4-5-1
35
Парейко
0
Евсиков
37
Йокич
24
Смирнов
59
Иванов
83
Харитонов
66
Мичков
12
Радосавлевич
0
Немет
33
Климов
10
Мазнов
0
Драман
9
Горбушин
9
Горбушин
0
Драман
34
Ушенин
28
Байрыев
28
Байрыев
34
Ушенин
Горбушин
10
Тихоновецкий
10
Тихоновецкий
Горбушин
0
Евсиков
21
Катынсус
21
Катынсус
0
Евсиков
0
Немет
4
Янотовский
4
Янотовский
0
Немет
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Томь
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
11
Виталий Волков
АП
26
Антон Архипов
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
11
Виталий Волков
АП
26
Антон Архипов
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Томь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Е. Волнин (Владимир)
М. Новокшонов (Ижевск)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Посещаемость:
15000 из 31654 зрителей (47%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:00 (прямая)
Новости команд
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