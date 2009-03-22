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РПЛ 2026/2027
Спартак-Нальчик - Рубин
Спартак-Нальчик - Рубин: обзор матча 22 марта 2009
Спартак-Нальчик
22.03.2009, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Рубин
+1
Желтая карточка
С. Навас
Замена
Д. Радич
️️️️
Д. Хомич
Замена
Г. Гогуа
️️️️
М. Дзахмишев
Замена
Г. Карадениз
️️️️
А. Бухаров
Замена
К. Берхамов
️️️️
А. Машуков
Желтая карточка
М. Сибайя
Замена
Л. Салуквадзе
️️️️
Д. Квирквелия
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
П. Быстров
Желтая карточка
В. Филатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
11
Марат Дзахмишев
ЛП
15
Аслан Машуков
ЦП
13
Казбек Гетериев
ЦП
31
Леандро
ПП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
0
Петр Быстров
ЛП
40
МакБет Сибайя
ЦП
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
14
Сергей Ребров
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак-Нальчик
22
Деян Радич
ВР
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
0
Франко Мартин Пароди
ЦФ
18
Альмейда Фелипе
ЦФ
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
4-4-2
1
Хомич
21
Филатов
25
Амисулашвили
20
Джудович
33
Ятченко
11
Дзахмишев
15
Машуков
13
Гетериев
31
Леандро
80
Концевой
15
Калимуллин
4-4-2
1
Рыжиков
17
Калешин
44
Навас
76
Шаронов
16
Квирквелия
14
Ребров
40
Сибайя
37
Семак
0
Быстров
11
Бухаров
21
Адамов
1
Хомич
22
Радич
22
Радич
1
Хомич
11
Дзахмишев
7
Гогуа
7
Гогуа
11
Дзахмишев
15
Машуков
7
Берхамов
7
Берхамов
15
Машуков
16
Квирквелия
3
Салуквадзе
3
Салуквадзе
16
Квирквелия
11
Бухаров
61
Карадениз
61
Карадениз
11
Бухаров
0
Быстров
32
Баляйкин
32
Баляйкин
0
Быстров
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Рубин
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
0
Франко Мартин Пароди
ЦФ
18
Альмейда Фелипе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
32
Андрей Горбанец
АП
0
Евгений Черемисин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
0
Франко Мартин Пароди
ЦФ
18
Альмейда Фелипе
ЦФ
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
0
Евгений Черемисин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Рубин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Спартак
Посещаемость:
11100 из 18000 зрителей (61%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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