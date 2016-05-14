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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Генк
Остенде - Генк: обзор матча 14 мая 2016
Остенде
14.05.2016, суббота, 21:00
Бельгия. Плей-офф, группа C, 8 тур
2 : 1
Завершен
Генк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Остенде - Генк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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Остенде
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3 августа
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